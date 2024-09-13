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Haberler Beşiktaş

Beşiktaş'ta Daniel Amartey ile yollar ayrıldı

Son dakika Beşiktaş haberleri: Beşiktaş, Ganalı stoperi Daniel Amartey ile olan sözleşmesini karşılıklı olarak feshetti. (BJK spor haberi)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 13 Eylül 2024 Cuma 20:05 Güncelleme Tarihi: 13 Eylül 2024 Cuma 20:18
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Beşiktaş'ta Daniel Amartey ile yollar ayrıldı

Beşiktaş, geçtiğimiz sezon başında kadrosuna kattığı Daniel Amartey ile yollarını ayırdı.

29 yaşındaki Ganalı stoperin sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiği öğrenildi.

Bu sezon Beşiktaş ile resmi maça çıkmayan Amartey, geçtiğimiz sezon 27 kez giydiği siyah-beyazlı formayla 1 gol attı.

BEŞİKTAŞ'TAN AÇIKLAMA GELDİ

Beşiktaş, yaptığı açıklamada Daniel Amartey ile yollarını ayırdığını duyurdu. Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada "Daniel Amartey'le Yollarımız Ayrılmıştır Kulübümüzle profesyonel futbolcu Daniel Amartey arasındaki sözleşme, karşılıklı anlaşılarak feshedilmiştir. Kamuoyunun ve taraftarlarımızın bilgisine sunarız." ifadelerine yer verildi.

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