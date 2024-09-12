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Haberler Beşiktaş

Trabzonspor-Beşiktaş karşılaşmasına deplasman taraftarı alınmayacak!

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında oynanacak Trabzonspor - Beşiktaş maçına siyah beyazlı taraftarlar alınmayacak.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 12 Eylül 2024 Perşembe 11:24 Güncelleme Tarihi: 12 Eylül 2024 Perşembe 11:29
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Trabzonspor-Beşiktaş karşılaşmasına deplasman taraftarı alınmayacak!

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında 15 Eylül Pazar günü oynanacak Trabzonspor-Beşiktaş karşılaşmasına konuk takımın taraftarları alınmayacak.

İl Spor Güvenlik Kurulu Toplantısı, Vali Aziz Yıldırım başkanlığında kurul üyelerinin de katılımıyla Valilik Toplantı Salonu'nda gerçekleştirildi. Toplantıda, Trabzonspor ile Beşiktaş arasında oynanacak karşılaşmaya ev sahibi kulübün talebi üzerine siyah-beyazlı taraftarların alınmaması uygun görüldü. Karşılaşmada 1500'ü resmi 750'si özel güvenlik olmak üzere toplam 2250 personel görev yapacak.

15 Eylül Pazar günü saat 20.00'da oynanacak karşılaşmayı hakem Ali Şansalan yönetecek.

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