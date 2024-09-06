Portekiz rüzgarı

Transfer döneminde Rafa Silva ve Joao Mario gibi Portekiz futbolunun önemli isimlerini kadrosuna katan Beşiktaş'ta son yıllarda ilginç bir durum ortaya çıktı. Siyah beyazlılar, 2010 yılından bu yana 14 yıllık sürede tam 11 farklı Portekizli futbolcuyu kadrosuna kattı. Kulüp tarihinde ilk kez 2010'da Ricardo Quaresma transfer edildi. Aynı sezon içerisinde Simao Sabrosa, Manuel Fernandes ve Hugo Almeida kadroya katıldı.

PEPE FIRTINASI

2011-2012 sezonunda bu kez Carlos Carvahal'le anlaşarak hocasını da Portekizli yapan Kartal, Edu ve Julio Alves'i getirdi. Bu Portekiz akımının ardından 2017'de dünyaca ünlü stoper Pepe, Beşiktaş formasını giydi. Pepe transferi tüm dünyada yankı buldu. 2019'da Rebocho bir diğer yeni Portekizli futbolcu oldu. 2022'de Gedson Fernandes hamlesiyle yeniden canlanan Portekizli yıldızlar, bu sezon ise dikkatleri topladı.

İLK 11'İN İSKELETİ

Rafa Silva gibi flaş bir yıldıza getirip sezona başlayan Beşiktaş, transfer döneminin son günlerinde de Joao Mario'yu kiraladı. Benfica ve Portekiz Milli Takımının iki yıldızı Dolmabahçe'de buluştu. Mevcut kadroda Joao Mario, Gedson Fernandes ve Rafa Silva ile 3 Portekizli isim kadroda yer alıyor. Ayrıca Al Musrati'nin Libya vatandaşı olsa da Portekiz pasaportuna da sahip. Beşiktaş ilk 11'inin iskeletini de Portekizli yıldızlar oluşturuyor.