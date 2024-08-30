Beşiktaş'ta ilk hedef sol bek! İşte listedeki isimler

Beşıktaş, transfer döneminde eksiklerini kapatmak için çalışmalarını sürdürüyor. Önemli hamlelerde bulunan siyah beyazlılar şimdi rotasını sol beke kırdı. Kartal'da ilk hedef sol beke takviye yapmak... Masuaku'nun ayrılma ihtimalini de göz önünde bulunduran Beşiktaş, Sergio Reguilon, Robin Gosens ve Javi Galan'ı listesinde bulunduruyor. Çalışmalar kapsamında Sergio Reguilon ismi bir adım önde duruyor.

KANAT HAMLESİ

Tottenham'da oynayan İspanyol yıldızın İngiliz kulübünden ayrılması bekleniyor. Aynı şekilde Javi Galan'ın da Atletico Madrid'den ayrılacağı belirtiliyor. Union Berlin'den Gosens'i ise Avrupa'da çok sayıda kulübün takip ettiği vurgulanıyor. Siyah beyazlılar ayrıca her iki kanatta da oynayabilen bir ismi daha kadrosuna katmak istiyor. Sol bek ile beraber kanatlara da takviye hesaplanıyor.