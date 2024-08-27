Ante Rebic'in yeni takımı açıklandı!

Lecce, Hırvat forvet Ante Rebic'i transfer ederek İtalyan futboluna dönüşünü resmen duyurdu.

30 yaşındaki oyuncu, geçen sezonu Beşiktaş'ta geçirdikten sonra serbest oyuncu durumuna düşmüştü.

Daha önce AC Milan'da forma giyen Rebic'in, Lecce yönetimi tarafından hücum hattında verimli olacağı düşünülüyor.

Kulüp, satın almayı web sitesindeki resmi bir açıklamayla doğruladı ve kadrosuna yeni eklenen kişiyle ilgili heyecanını dile getirdi.

Rebic, Beşiktaş formasıyla 23 maça çıkmış, bir gol ve beş asistle katkıda bulunmuştu.