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Ante Rebic'in yeni takımı açıklandı!

Beşiktaş'ın bu sezon serbest kalan Hırvat forveti Ante Rebic, yeni kulübü ile anlaşma sağladı. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 27 Ağustos 2024 Salı 13:23
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Ante Rebic'in yeni takımı açıklandı!

Lecce, Hırvat forvet Ante Rebic'i transfer ederek İtalyan futboluna dönüşünü resmen duyurdu.

30 yaşındaki oyuncu, geçen sezonu Beşiktaş'ta geçirdikten sonra serbest oyuncu durumuna düşmüştü.

Daha önce AC Milan'da forma giyen Rebic'in, Lecce yönetimi tarafından hücum hattında verimli olacağı düşünülüyor.

Kulüp, satın almayı web sitesindeki resmi bir açıklamayla doğruladı ve kadrosuna yeni eklenen kişiyle ilgili heyecanını dile getirdi.

Rebic, Beşiktaş formasıyla 23 maça çıkmış, bir gol ve beş asistle katkıda bulunmuştu.

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