Hedefte 4 isim var

Beşiktaş, transfer taarruzunu sürdürüyor. Siyah beyazlılar, yaz transfer döneminde önemli isimleri kadrosuna katarken 4 yıldızı daha gündemine aldı. Kartal, Teknik Direktör Van Bronckhorst'un talebi doğrultusunda Chelsea'nin 19 yaşındaki Brezilyalı genç yeteneği, Angelo Gabriel, Aston Villa'nın Brezilyalı stoperi Diego Carlos, Hellas Verona forması giyen Elayis Tavşan ve Manchester United'ın 28 yaşındaki santrforu Anthony Martial ile görüşmelerini sürdürüyor.

ÖNCELİK ANGELO GABRIEL

Chelsea'yle satın alma opsiyonlu kiralama konusunda son detayları görüşen Beşiktaşlı İdareciler, 19 yaşındaki Angelo Gabriel'i birkaç gün içinde İstanbul'a getirmeyi hedefliyor. Kartal, Brezilyalı genç yeteneği kiralık olarak kadrosuna katmak istiyor. Genç oyuncuyu ikna etti, Chelsea'nin kararını bekliyor.

DIEGO CARLOS LİSTEDE

Kara Kartal, Aston Villa'nın Brezilyalı stoperi Diego Carlos gündemine aldı. İngiliz basınında yer alan haberde Kartal'ın Diego Carlos için girişimlerde bulunduğu bildirildi. 31 yaşındaki futbolcunun Aston Villa ile Haziran 2026'ya kadar sözleşmesi bulunuyor.

SÜRPRİZ İSİM ELAYİS TAVŞAN

Beşiktaş, son olarak 23 yaşındaki Türk ve Surinam asıllı Hollandalı yıldız Elayis Tavşan ile ilgileniyor. İtalyan basınında yer alan habere göre; Siyah beyazlılar'ın Hellas Verona forması giyen genç forveti kadrosuna katmak için görüşmeleri sürdürüyor. Oyuncu, sağ kanat olarak da görev yapabiliyor.

SIRADA MARTIAL VAR

İngiliz basınında yer alan habere göre Beşiktaş, bonservisi elinde olan forvet oyuncusu Anthony Martial'ı kadrosuna katmak istiyor. Manchester United ile sözleşmesi sona erdikten sonra boşa çıkan 28 yaşındaki tecrübeli santrfora Kartal'ın yanı sıra Suudi Arabistan ekiplerinin de ilgi duyduğu yazıldı.