TRANSFER HABERİ - Beşiktaş'a gençlik aşısı! İşte Angelo Angelo Gabriel planı

Türkıye Kupası ve Süper Kupa şampiyonu Beşiktaş, kadro planlamasıyla dikkat çekiyor. Gabriel Paulista, Rafa Silva ve Ciro İmmobile gibi yıldızların yanında gelecek vaat eden genç yıldızların da kadroya katılması hsaplanıyor. PSG'den kiralanan Ndour'dan sonra Chelsea'den Angelo Gabriel hamlesi de bu çalışmanın başarıyla işlediğini ortaya koydu. Avrupa'dan gelecek vaat eden yıldızlardan olan Angelo Gabriel konusunda önemli adımlar atıldı.

CHELSEA DE İSTEKLİ

Bonservısı Chelsea'den olan 19 yaşındaki kanat oyuncusu, geçen sezon Fransa'nın Strasbourg takımında kiralık oynamıştı. Brezilyalı yıldızın bu sezon da Beşiktaş'ta kiralık olarak oynaması bekleniyor. Chelsea'nin Beşiktaş'ın teklifine sıcak baktığı bildirildi. Şu anki görüşmelerde satın alma opsiyonlu kiralamadan ziyade tek sezonluk kiralamanın öne çıktığı ifade edildi. Kısa süre içerisinde görüşmelerin tamamlanıp transferin netlik kazanacağı dile getirildi.

MÜTHİŞ POTANSİYEL

Siyah beyazlı takımdaki gençlik potansiyeli ön plana çıkıyor. PSG'den gelen 20 yaşındaki Cher Ndour'dan sonra Chelsea'den 19 yaşındaki Angelo Gabriel'e gidilmesi Avrupa'da da yankı uyandırdı. Ayrıca Beşiktaş'ın altyapısından yetişen 20 yaşındaki orta saha Demir Ege Tıknaz, 19 yaşındaki Semih Kılıçsoy ve 17 yaşındaki Mustafa Hekimoğlu da taraftarları heyecanlandırıyor.