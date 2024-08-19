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Van Bronckhorst 5 ismin biletini kesti!

Beşiktaş, Süper Lig'deki ilk iki maçında yeni transferleri ile sezona damga vurmaya hazır olduğunu gösterdi. Transfer görüşmelerine de devam eden siyah beyazlılarda gözler takımdan ayrılacak isimlerde. İşte o futbolcular... (BJK spor haberi)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 19 Ağustos 2024 Pazartesi 11:02 Güncelleme Tarihi: 19 Ağustos 2024 Pazartesi 11:24
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Van Bronckhorst 5 ismin biletini kesti!

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'inde sezona 2'de 2 yaparak başladı ve 6 puanı hanesine yazdırdı. Antalyaspor'a karşı oynadığı son maçlarda kendi evinde kazanamayan siyah beyazlı ekip, bu laneti 4 - 2'lik bir skorla bozmayı başardı.

Van Bronckhorst 5 ismin biletini kesti!

Kara Kartal, özellikle yeni transferlerinin performansları ile sezona hazır olduğunu taraftarlarına gösterdi. Akşam Gazetesi'nin haberine göre ise olumlu giden süreci devam ettirmek isteyen Van Bronckhorst, 5 futbolcuyu kulüpten göndermeye hazırlanıyor.

Van Bronckhorst 5 ismin biletini kesti!

İşte kadrolarını güçlendirmek için çalışmalarına hız kesmeden devam eden Beşiktaş'ta, Van Bronckhorst'un biletini kestiği 5 isim:

Van Bronckhorst 5 ismin biletini kesti!

Tayyip Talha Sanuç

Van Bronckhorst 5 ismin biletini kesti!

Demir Ege Tıknaz

Van Bronckhorst 5 ismin biletini kesti!

Jackson Muleka

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