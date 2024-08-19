Van Bronckhorst 5 ismin biletini kesti!

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'inde sezona 2'de 2 yaparak başladı ve 6 puanı hanesine yazdırdı. Antalyaspor'a karşı oynadığı son maçlarda kendi evinde kazanamayan siyah beyazlı ekip, bu laneti 4 - 2'lik bir skorla bozmayı başardı.