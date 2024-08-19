Van Bronckhorst 5 ismin biletini kesti!
Beşiktaş, Süper Lig'deki ilk iki maçında yeni transferleri ile sezona damga vurmaya hazır olduğunu gösterdi. Transfer görüşmelerine de devam eden siyah beyazlılarda gözler takımdan ayrılacak isimlerde. İşte o futbolcular... (BJK spor haberi)
Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 19 Ağustos 2024 Pazartesi 11:02 Güncelleme Tarihi: 19 Ağustos 2024 Pazartesi 11:24
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