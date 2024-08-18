TRANSFER HABERİ - Beşiktaş'ta Muçi sürprizi! Süper Lig'den 4 takım istiyor
Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Beşiktaş'ın geçtiğimiz sezon devre arasında kadrosuna kattığı Ernest Muçi ile ilgili transfer iddialarının ardı arkası kesilmiyor. Tam 4 Süper Lig kulübünün Arnavut futbolcuya ilgi duyduğu öne sürüldü. İşte o takımlar ve detaylar... (BJK spor haberi)
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Şu an için takımdan gönderilecek isimlere yoğunlaşan siyah-beyazlılarda ayrılacağı konuşulan isimlerden biri de Ernest Muçi...
Beşiktaş'ın geçtiğimiz sezonun devre arasında Legia Varşova'dan 10 milyon Euro ödeyerek kadrosuna kattığı ve 3,5 yıllık sözleşme imzaladığı Arnavut orta saha oyuncusu hakkında flaş gelişmeler yaşanıyor.
Samet Aybaba'nın görüşme yaptığı genç oyuncunun kiralanma talebi kendisine iletildi.
EYÜP, BODRUM, RİZE VE BAŞAKŞEHİR İSTİYOR
Eyüp, Bodrum ve Rizespor'un ilgi duyduğu oyuncu için Başakşehir de istekli. Muçi ise yurt dışına gitmeye sıcak bakıyor.
Ernest Muçi bu sezon Beşiktaş formasıyla henüz süre almadı.
23 yaşındaki futbolcunun siyah-beyazlılarla olan sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor.
Muçi'nin güncel piyasa değeriyse 13 milyon Euro.
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