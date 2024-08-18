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TRANSFER HABERİ - Beşiktaş'ta Muçi sürprizi! Süper Lig'den 4 takım istiyor

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Beşiktaş'ın geçtiğimiz sezon devre arasında kadrosuna kattığı Ernest Muçi ile ilgili transfer iddialarının ardı arkası kesilmiyor. Tam 4 Süper Lig kulübünün Arnavut futbolcuya ilgi duyduğu öne sürüldü. İşte o takımlar ve detaylar... (BJK spor haberi)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 18 Ağustos 2024 Pazar 12:20
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TRANSFER HABERİ - Beşiktaş'ta Muçi sürprizi! Süper Lig'den 4 takım istiyor

Teknik direktör Giovanni van Bronchorst yönetiminde 2024/25 sezonuna iyi bir giriş yapan Beşiktaş'ta son dakika gelişmeleri yaşanıyor.

TRANSFER HABERİ - Beşiktaş'ta Muçi sürprizi! Süper Lig'den 4 takım istiyor

Yaz transfer döneminde yaptığı takviyelerle ses getiren siyah-beyazlılar, şu ana kadar 6 isimle sözleşme imzaladı.

TRANSFER HABERİ - Beşiktaş'ta Muçi sürprizi! Süper Lig'den 4 takım istiyor

Özellikle Ciro Immobile ve Rafa Silva transferleriyle büyük ses getiren Kara Kartal, Gabriel Paulista, Cher Ndour, Emirhan Topçu ve Can Keleş ile de sözleşme imzaladı.

TRANSFER HABERİ - Beşiktaş'ta Muçi sürprizi! Süper Lig'den 4 takım istiyor

Şu an için takımdan gönderilecek isimlere yoğunlaşan siyah-beyazlılarda ayrılacağı konuşulan isimlerden biri de Ernest Muçi...

TRANSFER HABERİ - Beşiktaş'ta Muçi sürprizi! Süper Lig'den 4 takım istiyor

Beşiktaş'ın geçtiğimiz sezonun devre arasında Legia Varşova'dan 10 milyon Euro ödeyerek kadrosuna kattığı ve 3,5 yıllık sözleşme imzaladığı Arnavut orta saha oyuncusu hakkında flaş gelişmeler yaşanıyor.

TRANSFER HABERİ - Beşiktaş'ta Muçi sürprizi! Süper Lig'den 4 takım istiyor

Samet Aybaba'nın görüşme yaptığı genç oyuncunun kiralanma talebi kendisine iletildi.

TRANSFER HABERİ - Beşiktaş'ta Muçi sürprizi! Süper Lig'den 4 takım istiyor

EYÜP, BODRUM, RİZE VE BAŞAKŞEHİR İSTİYOR

Eyüp, Bodrum ve Rizespor'un ilgi duyduğu oyuncu için Başakşehir de istekli. Muçi ise yurt dışına gitmeye sıcak bakıyor.

TRANSFER HABERİ - Beşiktaş'ta Muçi sürprizi! Süper Lig'den 4 takım istiyor

Ernest Muçi bu sezon Beşiktaş formasıyla henüz süre almadı.

TRANSFER HABERİ - Beşiktaş'ta Muçi sürprizi! Süper Lig'den 4 takım istiyor

23 yaşındaki futbolcunun siyah-beyazlılarla olan sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor.

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