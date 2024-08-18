TRANSFER HABERİ - Beşiktaş'ta Muçi sürprizi! Süper Lig'den 4 takım istiyor

Yaz transfer döneminde yaptığı takviyelerle ses getiren siyah-beyazlılar, şu ana kadar 6 isimle sözleşme imzaladı.

Özellikle Ciro Immobile ve Rafa Silva transferleriyle büyük ses getiren Kara Kartal, Gabriel Paulista, Cher Ndour, Emirhan Topçu ve Can Keleş ile de sözleşme imzaladı.