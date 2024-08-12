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TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş'ta Cher Ndour heyecanı!

Kartal, kiralık olarak kadrosuna kattığı PSG’nin 20 yaşındaki genç orta sahası Cher Ndour’u bugün İstanbul’a getiriyor. İtalyan yıldız sağlık kontrolünden geçtikten sonra imzayı atacak. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 12 Ağustos 2024 Pazartesi 06:50
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TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş'ta Cher Ndour heyecanı!

Siyah-beyazlı taraftarları heyecanlandıracak bir transfer daha bitmek üzere. Paulista, Rafa Silva ve Ciro İmmobile gibi önemli yıldızları kadrosuna kazandıran Beşiktaş, son olarak Fransız Lig 1 devi Paris Saint Germain'in 20 yaşındaki genç orta sahası Cher Ndour'u kiralık olarak kadrosuna kattı. Yetenekli futbolcuyu kiralık olarak renklerine bağlayan yönetim, başarılı ismi bugün İstanbul'a getirecek. Sözleşmesinde satın alma opsiyonu bulunmayan yıldız futbolcu, saha içinde iki ayağını da etkili şekilde kullanabiliyor. Genç futbolcu beğenilmesi halinde gelecek sezon bonservisiyle birlikte Beşiktaş'a katılacak.

6 NUMARA OYNUYOR

Futbol kariyerine Atalanta altyapısında başlayıp sonrasında Portekiz takımı Benfica'nın keşfettiği ve alt takımda oynattığı Temmuz 2004 doğumlu Senegal asıllı, orta saha oyuncusu oynadığı sürelerin yüzde 70'inde 6 numara görev almış. Genç yıldız 6 numaradan dikine çıkmayı seven, oyun kurulumunda kıpırdanmaya çalışan, 1.90 boyunda alan bilgisi yaşıtlarına göre iyi olan, fizikli ve hava topları hakimiyeti yüksek iyi bir oyuncu.

PİYASA DEĞERİ 4 MİLYON EURO

Geçtiğimiz devre arasında Braga'ya kiralanıp geri dönen Ndour, PSG'ye geçen sezon başında Benfica'dan bedelsiz olarak transfer edilmişti. Güçlü fiziği ve her iki ayağını da kullanmasıyla dikkat çeken orta saha oyuncusu PSG ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2028 yılına kadar devam ediyor. Senegal asıllı futbolcunun piyasa değeri 4 milyon euro bandında yer alıyor.

ÖNCE KONTROL SONRA İMZA

İtalyan gazeteci Fabrizio Romano'nun haberine göre Ndour, Beşiktaş için bugün Türkiye'ye gelecek. Siyah beyazlılar anlaşmaya vardığı İtalyan oyuncuyu İstanbul'a davet etti. Sağlık kontrollerinden geçecek olan 20 yaşındaki oyuncu, sorun tespit edilmemesi halinde Beşiktaş ile sözleşme imzalaması bekleniyor.

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