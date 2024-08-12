Daha iyisini yaparız

Beşiktaş Teknik Direktörü Giovanni van Bronckhorst, lige galibiyetle başlamanın önemli olduğunu vurguladı. Hollandalı hoca, "Galibiyetle başlamak çok önemliydi. Sonuçtan dolayı mutluyum. Doğru zamanda gol bulduk. Zeminden dolayı çok zor şartlarda oynadığımızı söyleyebilirim. Kendi oyunumuza da bakmamız lazım. Daha iyisini yapabiliriz. İki hafta üst üste gol yemedik. Bu da pozitif detaylar" dedi.

GÜÇLÜ KADROMUZ VAR

Maçta yapmamaları gereken pas hataları yaptıklarını belirten Van Bronckhorst, takımını uyardı: Çok fazla oyunun içinde değildik. Yapmamamız gereken pas hataları yaptık. Daha stabil olmasını isterdim ama kompakt devam ettik. İyi savunma yaptık ve geride kontrollü kaldık. Güçlü ve derin bir kadromuz var. Gerektiği zaman kullanacağız.

DEPLASMANDA BEŞİKTAŞ ŞOV

Beşiktaş taraftarı, Samsun'da takımını yalnız bırakmadı. Samsun'a akın eden siyah-beyazlı taraftarlar, Beşiktaşlı futbolcuları kamp yaptıkları otelin önünden karşılaşmaya uğurlarken, imza alıp, fotoğraf çektirdi. Samsun 19 Mayıs Stadyumu'nda kendilerine ayrılan deplasman tribününün tamamını dolduran Beşiktaşlı futbolseverler, 90 dakika sonunda 2-0'lık galibiyeti büyük bir coşkuyla kutladı. Öte yandan 33 bin 919 kişilik 19 Mayıs Stadı'ndaki Beşiktaş karşılaşmasınıw yaklaşık 27 bin biletli seyirci takip etti.