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TRANSFER HABERİ: Galatasaray resmi teklif yapmıştı! Beşiktaş devreye girdi

Yeni sezon transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'tan gündem yaratacak bir hamle geldi. Siyah beyazlıların, ezeli rakibi Galatasaray'ın resmi teklif yaptığı yıldız için devreye girdiği ortaya çıktı. İşte ayrıntılar... | Son dakika Beşiktaş ve Galatasaray haberleri (BJK GS spor haberi)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 11 Ağustos 2024 Pazar 12:00
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TRANSFER HABERİ: Galatasaray resmi teklif yapmıştı! Beşiktaş devreye girdi

Süper Lig'in iki dev takımı Beşiktaş ve Galatasaray'da flaş transfer gelişmeleri yaşanıyor.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray resmi teklif yapmıştı! Beşiktaş devreye girdi

Her iki ekip de sezon başlamış olmasına rağmen transfer görüşmelerini sürdürüyor.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray resmi teklif yapmıştı! Beşiktaş devreye girdi

Ezeli rakipler ihtiyaç olan bölgelere takviye yapmak için temaslarını hızlandırmıştı.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray resmi teklif yapmıştı! Beşiktaş devreye girdi

Ancak transferde gündem yaratacak bir gelişme yaşandı.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray resmi teklif yapmıştı! Beşiktaş devreye girdi

Galatasaray'ın, resmi teklif yaptığı o yıldız için Beşiktaş'ın devreye girdiği öğrendildi.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray resmi teklif yapmıştı! Beşiktaş devreye girdi

İşte ayrıntılar...

TRANSFER HABERİ: Galatasaray resmi teklif yapmıştı! Beşiktaş devreye girdi

Galatasaray'ın uzun süre gündeminde olmasına rağmen sonuç alamadığı 31 yaşındaki sol bek Lucas Digne'ye Beşiktaş talip oldu.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray resmi teklif yapmıştı! Beşiktaş devreye girdi

Aston Villa muhabiri Alan Hutton'in haberine göre Fransız yıldız için siyah beyazlılardan menajerler aracılığıyla teklif yapıldı.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray resmi teklif yapmıştı! Beşiktaş devreye girdi

Beşiktaş'ın kiralık teklifini cazip bulan Premier Lig ekibi, Fransız yıldızı ikna etmeye çalışıyor.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray resmi teklif yapmıştı! Beşiktaş devreye girdi

GALATASARAY'IN DA GÜNDEMİNDEYDİ

Uzun zamandır sol bek arayışlarında olan Galatasaray, bir süredir Lucas Digne'yle ilgileniyordu.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray resmi teklif yapmıştı! Beşiktaş devreye girdi

Oyuncunun bu transferi istememesi sonucunda transfer çıkmaza düşmüştü.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray resmi teklif yapmıştı! Beşiktaş devreye girdi

İSTATİSTİKLERİ

Lucas Digne, Aston Villa'da toplam 97 maçta forma giydi.

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