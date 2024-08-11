TRANSFER HABERİ: Galatasaray resmi teklif yapmıştı! Beşiktaş devreye girdi
Yeni sezon transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'tan gündem yaratacak bir hamle geldi. Siyah beyazlıların, ezeli rakibi Galatasaray'ın resmi teklif yaptığı yıldız için devreye girdiği ortaya çıktı. İşte ayrıntılar... | Son dakika Beşiktaş ve Galatasaray haberleri (BJK GS spor haberi)
Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Ancak transferde gündem yaratacak bir gelişme yaşandı.
Galatasaray'ın, resmi teklif yaptığı o yıldız için Beşiktaş'ın devreye girdiği öğrendildi.
İşte ayrıntılar...
Galatasaray'ın uzun süre gündeminde olmasına rağmen sonuç alamadığı 31 yaşındaki sol bek Lucas Digne'ye Beşiktaş talip oldu.
Aston Villa muhabiri Alan Hutton'in haberine göre Fransız yıldız için siyah beyazlılardan menajerler aracılığıyla teklif yapıldı.
Beşiktaş'ın kiralık teklifini cazip bulan Premier Lig ekibi, Fransız yıldızı ikna etmeye çalışıyor.
GALATASARAY'IN DA GÜNDEMİNDEYDİ
Uzun zamandır sol bek arayışlarında olan Galatasaray, bir süredir Lucas Digne'yle ilgileniyordu.
Oyuncunun bu transferi istememesi sonucunda transfer çıkmaza düşmüştü.
İSTATİSTİKLERİ
Lucas Digne, Aston Villa'da toplam 97 maçta forma giydi.
Digne bu karşılaşmalarda 4 gol, 7 asistlik performans sergiledi.
DİĞER