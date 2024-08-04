Galatasaray Beşiktaş maçı sonrası büyük övgü! "Tarih yazdılar"

ZEKİ UZUNDURUKAN - 'Şampiyon kadro duruyor!' Kara Kartal uçuyor Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, taraftarlarının 'transferler nerede kaldı?' isyanına 'Şampiyon kadro duruyor. Kadromuzu koruduk' cevabını verdi durdu... Ama o iş öyle değil! Futbol heyecan işi… Yenilenmezsen, güçlenmezsen yerinde sayarsın! Yenilirsin, kaybedersin! Şampiyon kadro duruyor ama dünkü Süper Kupa maçında sahada tel tel dökülen, heyecanını yitirmiş bir Galatasaray izledik. Sen önce eksik mevkilere yıldız isimler alacaksın. Okan hoca 'sağ bek' istedi. Geç aldın. Dün sakat olduğu için de oynayamadı. Okan Buruk, 1.5 yıldır orta sahaya yama yaptı durdu! Orta saha transferini de Süper Kupa sonrasına bıraktın!

Beşiktaş ise Rafa Silva ve Ciro İmmobile gibi iki dünya starını transfer etti. Bu iki oyuncu, dünkü maçta Galatasaray'ın adeta canına okudu. Bronckhorst, dersine çok iyi çalışmış. Beşiktaş maça adeta Ciro İmmobile'nin golü ile başladıktan sonra savunmasını orta sahaya yakın kurup, çizgi defans anlayışına geçti. Bu akıllı taktik, İcardi ve Kerem ile gelen gollerin ofsayta takılmasına neden oldu. Al Musrati ve Gedson Fernandes adeta iki kişilik oynayarak, Galatasaray'ın orta sahada top yapmasına, oyun kurmasına engel oldu. Galatasaray'ın bütün pas bağlantılarını kesti bu ikili.