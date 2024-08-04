Galatasaray Beşiktaş maçı sonrası büyük övgü! "Tarih yazdılar"
Trendyol Süper Lig'in şampiyonu Galatasaray ile Ziraat Türkiye Kupası'nın sahibi Beşiktaş'ın karşı karşıya geldiği 2024 Süper Kupa finalinde kazanan taraf, 5-0 gibi farklı bir skorla siyah-beyazlılar oldu. Yazarlarımız bu mücadeleyi çarpıcı sözlerle değerlendirdi. İşte o yazılar... | Son dakika Beşiktaş-Galatasaray haberleri
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Daha fazla isteyen, koşan ve mücadele eden, kısaca maçı maçın başından sonuna kadar hak eden taraf Beşiktaş'tı. Kartal yalnız Süper Kupa'yı değil, iyi gitmeyen sezonu iki kupa ile kapatmış oldu. Beşiktaş'a geçen sezonki Türkiye Kupası finalini kazandıran orta sahasıydı. İmmobile attığı iki gol ve oynadığı iyi futbol geceye damgasını vurdu.
TURGAY DEMİR - Tarih yazdılar
Beşiktaş, geçen sezonun lig şampiyonu Galatasaray'ı resmen ezdi geçti ve büyük farkla Süper Kupa'nın sahibi oldu. 'Rafa ve Ciro, Beşiktaş'ın çehresini değiştirir, ligin ayarlarını bozar' demiştik bundan önce bu köşede. Manzara ortada, artık çok daha kolay kaleye gidebilen, önde top tutan bir Beşiktaş var. Rafa Silva, Alex etkisi yapacak tezimde şimdi daha da ısrarlıyım. Ciro Gomez'den sonra o bölgeye gelen en iyi golcü. İkisinin de İtalya'dan gelmiş olması tesadüf! Oyunun ilk dakikasından itibaren savunmada dikkatli ve önde basan bir Beşiktaş vardı. Rashica sağ kanadı koridor gibi kullanırken, Ciro daha ilk dakikada Nelsson'un hatasıyla golünü atıp kariyerine muhteşem bir Kartal sayfası açtı.
Galatasaray şoku atlatmak için yüklenirken Beşiktaş'ın yenilerinden Paulista'nın savunmadaki akıllı oyunu, bir gol bir asist yapan Svenson'un başta ben herkesi şaşırtan performansı, Masuaku'nun öz güveni, Coley'in mücadeleci yapısı, Cimbom'un etkili olmasını önledi. Mert'i söylemiyorum bile. En rahat maçlarından birini oynadı. Okan Buruk, beş değişiklik yaparken panik halindeydi ve sahadaki manzara daha da kötüleşti. Beşiktaş organize atakla ikinci ve üçüncü gollerini atarken ardından tarihi fark geldi. Ciro, Rafa, Paulista üçü de yüzde yüz isabet gibi görünüyor. Beşiktaş'a ve Türk futboluna hayırlı olsun.
LEVENT TÜZEMEN - Buruk'a yazar
Beşiktaş'ı kutluyorum; Nelsson'un hatasından buldukları erken golden sonra telaş ve panik yapmadılar, oyun disiplininden hiç kopmadılar, topu Galatasaray'a verip akıllı ve düzenli takım savunması yaptılar. Van Bronckhorts, ortaya bir oyun sistemi koydu ve başarılı oldu. Okan Buruk'u taktik ve oyun planı olarak mat etti. Futbolda egonu öne çıkarıp "Her şeyi ben bilirim" diye hareket edersen böyle duvara toslarsın.
Okan Buruk'un orta alandaki Berkan fantezisi ve Zaha'yı kesip Kerem Aktürkoğlunu tercih etmesi, Davinson Sanchez gibi Copa America'nın en iyi savunmacısını kulübede oturtması büyük hataydı. Kerem-Berkan ikilisi çok top kaybıyla oynadı. Maç sabaha kadar oynansa Ziyech'in Masuaku'yu geçmeyeceği belliydi. Hoca bunu kenardan göremedi. Galatasaray, top kendisinde olduğu için oynar gibi göründü ama Beşiktaş defansta kazandığı toplarla çok hızlı hücuma çıktı. Alınan ağır yenilgi öncelikle Okan Buruk'a yazar.
Çünkü zihinsel olarak derbiye oyuncularını hiç hazırlamamış. Beşiktaş soyunma odasında her yere "Vur pençeni kupaya" yazısı asılıydı. Galatasaraylı oyuncular, sanki maçı kazanmış rahatlığında ve ciddiyetsizliğindeydi. Beşiktaş mücadele gücü olarak Galatasaray'ın önündeydi. Bütün oyuncular savaştılar, yüreklerini ortaya koydular. Galatasaraylı oyuncular ise tatil havasındaydı. Dilerim bu yenilgi ayakları yere bastırır. Okan Buruk derslerini daha iyi çalışır. Fantezi yapmaktan vazgeçer ve futbola geri döner.
ZEKİ UZUNDURUKAN - 'Şampiyon kadro duruyor!' Kara Kartal uçuyor
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, taraftarlarının 'transferler nerede kaldı?' isyanına 'Şampiyon kadro duruyor. Kadromuzu koruduk' cevabını verdi durdu... Ama o iş öyle değil! Futbol heyecan işi… Yenilenmezsen, güçlenmezsen yerinde sayarsın! Yenilirsin, kaybedersin! Şampiyon kadro duruyor ama dünkü Süper Kupa maçında sahada tel tel dökülen, heyecanını yitirmiş bir Galatasaray izledik. Sen önce eksik mevkilere yıldız isimler alacaksın. Okan hoca 'sağ bek' istedi. Geç aldın. Dün sakat olduğu için de oynayamadı. Okan Buruk, 1.5 yıldır orta sahaya yama yaptı durdu! Orta saha transferini de Süper Kupa sonrasına bıraktın!
Beşiktaş ise Rafa Silva ve Ciro İmmobile gibi iki dünya starını transfer etti. Bu iki oyuncu, dünkü maçta Galatasaray'ın adeta canına okudu. Bronckhorst, dersine çok iyi çalışmış. Beşiktaş maça adeta Ciro İmmobile'nin golü ile başladıktan sonra savunmasını orta sahaya yakın kurup, çizgi defans anlayışına geçti. Bu akıllı taktik, İcardi ve Kerem ile gelen gollerin ofsayta takılmasına neden oldu. Al Musrati ve Gedson Fernandes adeta iki kişilik oynayarak, Galatasaray'ın orta sahada top yapmasına, oyun kurmasına engel oldu. Galatasaray'ın bütün pas bağlantılarını kesti bu ikili.
Geldiği günden beri eleştirilen Svensson maça damgasını vurdu. İlk golün asistini yapan Svensson, ikinci golün de altına imzasını attı. Duran topları çok iyi kullanan Rafa Silva, ikinci golün de mimarı oldu. Rafa Silva zaman zaman çizgiye yakın oynadı. İmmobile ve Rafa Silva ikilisi, Galatasaray'ın hem orta sahasını dağıttı, hem de savunmasını çok zorladı. Beşiktaş'ın ilk golünde Nelsson o kadar büyük hata yaptı ki… Hem topla ıska geçti, hem de dengesini kaybetti. Neden, çünkü hazır değil. Yetmiyormuş gibi 86'da takımını da 10 kişi bıraktı Nelsson! Abdülkerim Bardakcı çok ağırlaşmış. Dönmekte zorlanıyor. Dün bir de acemice hamlesi ile penaltıya sebep oldu. Köhn'ün nesini çok beğeniyor Okan hoca onu da anlamış değilim. Teklif gelmesine rağmen satılmasına izin vermemiş! Dün Köhn'ün performansını beğenen var mı çok merak ettim.
Galatasaray İcardi'yi topla buluşturamadı. Buluşturamazsan nasıl gol atacaksın! Galatasaray sezona hiç hazır değil. Her mevkisinde problem var! Okan hocanın işi bu sezon çok zor! Galatasaray'ın bek ve 10 numara takviyelerine ihtiyacı var! Taraftar '10 numara' diye bağırıyor! Mertens'in dünkü hali ortada! Dünkü derbide Ciro İmmobile sahanın en iyisiydi. Attığı 2 golün dışında olağanüstü bir futbol ortaya koydu. Rafa Silva ise Beşiktaş'ı bir maestro gibi yönetti, asistse asist, gol ise gol. Her şey var bu adamda! Onun adı RAFA SİLVA!
Son Şampiyon, Beşiktaş'a 5-0 yenildi. Çalışan kazanır! Beşiktaş, çok kötü geçen bir sezonu iki büyük kupa ile kapatmasını bildi. Siz bakmayın puan farkına! Fark ortada! Dün Beşiktaş, Galatasaray karşısında 90 dakika çok üstün bir futbol ortaya koydu. Hiç zorlanmadan Süper Kupa Şampiyonu oldu! Beşiktaş 'Ben lige hazırım ve şampiyonluğun en güçlü adayıyım' mesajını da verdi! İki kupalı Şampiyon Beşiktaş! Tebrikler Beşiktaş!
SİNAN VARDAR - Bronckhorst farkı!
Turkcell Süper Kupa mücadelesinde Galatasaray ile karşılaşan Beşiktaş adeta maça 1-0 önde başladı. Santranın hemen ardından Svensson'un rakip sahaya doldurduğu topa Nelsson ayağı kayıp müdahale edemeyince İmmobile fırsatçılığını konuşturdu ve resmi müsabakalardaki ilk gölünü kaydetti. Bu dakikadan sonra önde baskı yaparak rakibini hata yapmaya zorlayan Beşiktaş daha hazır göründü.
Genel olarak ilk yarıda topla oynama oranı düşük olsa da oyunun hakimiyeti Beşiktaş'ta göründü. İkinci yarıya da hızlı başlayan Beşiktaş 53. dakikada Svensson'un golü ile farkı ikiye çıkardı. Abdülkerim'in Gedson'a müdahalesi ile penaltı kazanan Kartal, İmmobile ile penaltıyı gole çevirdi ve 3. golü buldu. Rafa Silva ile farkı 4'e çıkaran Beşiktaş'ta son sözü genç yetenek Mustafa Hekimoğlu uzatmada söyledi. Beşiktaş bulduğu 5 golle Turkcell Süper Kupayı'da kazanarak sezonu 2 kupayla taçlandırdı.
Tabii ki Beşiktaş'ın en önemli artılarından birisi teknik direktör Giovanni van Bronckhorst'un oyunu okuması, müdahaleleri yerinde yapması ve saha kenarından sürekli olarak takıma verdiği destek. Bir ayrı paragrafta her zaman olduğu gibi Beşiktaş tribünlerine. Yine Olimpiyat Stadı'nda kendilerine ayrılan bölümü tamamen doldurdular. Yaptıkları muhteşem devasa pankart, bayrak ve ışık şovu harikaydı.
MUSTAFA ÇULCU - Süper Beşiktaş
Ülke futbolu olarak maceraya gerek yok. Süper Kupa coşkusuyla, özlemiyle Atatürk Olimpiyat Stadı'na yakıştı. Taraftarlar futbolu özlemişler, stadyum çevresi tam bir karnaval havasındaydı. Tribünler maç önü birbirlerine karşılıklı tezahüratlarda bulundular. Her şey çok güzeldi. 23. saniyede Galatasaray bireysel hatasıyla 1-0 geriye düşünce, 10 dakika kendine gelemedi. Sonra toparlandı. İlk 15 dakikada İcardi ve Kerem Aktürkoğlu ile 2 gol buldu. Her ikisi de açık ofsayttı, gol iptalleri doğruydu.
İkinci yarıya Galatasaray, iki oyuncu değişikliğiyle başladı. Fakat oyunun hakimi Beşiktaş'tı. Oyun kontrolü Beşiktaş'taydı ve son bölümde muhteşem bir Beşiktaş vardı, farklı galibiyeti fazlasıyla hak eden bir oyun oynadılar. Hakem Atilla Karaoğlan, maçın başlarında basit temaslara fauller çalınca yakın zamanda EURO 2024'te izlediğimiz maçlarda çalınmayan pozisyonlarla karşılaştırdığımızda oyunda çok faul olacak beklentisi oldu. Ama oyun devamında Atilla, ikili mücadelelere izin vermeye başladı.
25. dakikada Beşiktaş atağında Rashica'yı Aktürkoğlu tek koluyla çekti, hakem oyunu oynattı, çok güzel bir avantaj uyguladı. Pozisyon dönüşünde sarı kart göstermiş olsaydı daha güzel olurdu. Aradan süre geçince vazgeçti. 79'daki penaltı net doğru. Hakemin VAR'a gerek kalmadan çalması çok doğruydu. Hakemlerin sezon başı olması itibarıyla onların da toleransa, zamana ihtiyacı var. Oyuncuların kaptanlar haricinde konuşmalarına ve de teknik adamların disiplin ihlallerine çok dikkat etmeliler. Bariz gol şansı doğru, Nelsson'un ihracı doğru karardı. Atilla Karaoğlan'ın yönetimi başarılıydı.
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