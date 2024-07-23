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Can Keleş imzayı attı

Beşiktaş, Fatih Karagümrük’te forma giyen genç futbolcu Can Keleş’le sözleşme imzaladı. İçe katetmeye ‘’biraz’’ erken başladı mesajıyla sosyal medyadadan duyurdu.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 23 Temmuz 2024 Salı 06:50
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Can Keleş imzayı attı

Beşiktaş'ta yeni transfer Can Keleş, sağlık kontrolünden geçti. Keleş'in sağlık kontrolleri; ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak burun boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji kontrollerin yapılmasıyla tamamlandı. Öte yandan, Beşiktaş, Karagümrük'ten Can Keleş'i renklerine bağladığını açıkladı. 22 yaşındaki futbolcu, geçtiğimiz sezon 39 maçta kırmızı-siyahlı formayı giydi ve 5 gol, 4 asistlik performans sergiledi.

BONSERVİSİ VE MAAŞI

Beşıktaş, 22 yaşındaki futbolcunun transferi için İstanbul ekibi ile 2.5 milyon euro karşılığında 4 yıllık anlaşma sağladı. Can Keleş ise 21 milyon TL maaş kazanacak. Futbola Haidbrunn altyapısında başlayan 22 yaşındaki futbolcu sırasıyla W. Neustadt, Rapid Wien ve Austria Wien formalarını giydi. Can Keleş, Avusturya'nın da U16, U17, U18 ve U21 takımlarında görev yaptı.

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