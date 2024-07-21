Beşiktaş'ta Merih Demiral sesleri! İşte transfer formülü
Önümüzdeki sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, yaptığı takviyelerle birlikte gücüne güç kattı. Defans bölgesini sağlama almak isteyen siyah-beyazlılar, milli oyuncu Merih Demiral için harekete geçti. İşte transfer formülü ve detaylar... | Son dakika Beşiktaş transfer haberleri (BJK spor haberi)
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26 yaşındaki A Milli oyuncunun Al Ahli ile 2026'ya kadar kontratı var. Geçtiğimiz sezon 21 maçta 1 gol ve 1 asistlik performans sergileyen Merih Demiral'ın güncel piyasa değeri 16 milyon Euro olarak gösteriliyor.
YILLIK KAZANCI 10 MİLYON EURO
Fenerbahçe altyapısından yetişen ve Sporting, Sassuolo, Juventus ve Atalanta formaları da giyen Merih Demiral, Alanya'da yaptığı patlama sonrası 8 milyon Euro'ya 2019'da Sassuolo'ya gitmiş ve hemen ardından 19.5 milyon Euro karşılığında Juventus'un yolunu tutmuştu.
Başarılı savunma oyuncusu için 2022'de Atalanta kulübü 21 milyon Euro ödemişti.
Merih Demiral, geçen yaz ise 16.5 milyon Euro bonservisle sürpriz şekilde Suudi Arabistan ekibi Al Ahli'ye transfer oldu.
Merih'in Suudi Arabistan'da senelik kazandığı ücret, 10 milyon Euro'nun üzerinde.
Başarılı stoper için son 5 senede kulüpler toplamda 65 milyon Euro bonservis ödedi.
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