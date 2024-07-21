Beşiktaş'ta Merih Demiral sesleri! İşte transfer formülü

EURO 2024'te A Milli Takım formasıyla Avusturya maçında attığı 2 gol ve yaptığı bozkurt işareti sonrası UEFA'dan iki maç ceza almasıyla dünya gündemine oturan Merih Demiral için Beşiktaş harekete geçti.

Eğer şartlar uygun olur ise başarılı stopere tekrar Süper Lig yolu görünebilir. Al Ahli satmak istiyor. Siyah byazlılar, Merih Demiral için girişimlere başlarken, bu transferle hem üst düzey bir stoperi kadrosuna katacak hem de yerli rotasyonunu güçlendirip kontenjanı rahatlatacak. Al Ahli ile ilk temas kurulurken, Suudi Arabistan ekibi kapıyı 15 milyon Euro bonservisten açtı.