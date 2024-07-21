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Beşiktaş'ta Merih Demiral sesleri! İşte transfer formülü

Önümüzdeki sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, yaptığı takviyelerle birlikte gücüne güç kattı. Defans bölgesini sağlama almak isteyen siyah-beyazlılar, milli oyuncu Merih Demiral için harekete geçti. İşte transfer formülü ve detaylar... | Son dakika Beşiktaş transfer haberleri (BJK spor haberi)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 21 Temmuz 2024 Pazar 06:50
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Beşiktaş'ta Merih Demiral sesleri! İşte transfer formülü

EURO 2024'te A Milli Takım formasıyla Avusturya maçında attığı 2 gol ve yaptığı bozkurt işareti sonrası UEFA'dan iki maç ceza almasıyla dünya gündemine oturan Merih Demiral için Beşiktaş harekete geçti.

Beşiktaş'ta Merih Demiral sesleri! İşte transfer formülü

Eğer şartlar uygun olur ise başarılı stopere tekrar Süper Lig yolu görünebilir. Al Ahli satmak istiyor. Siyah byazlılar, Merih Demiral için girişimlere başlarken, bu transferle hem üst düzey bir stoperi kadrosuna katacak hem de yerli rotasyonunu güçlendirip kontenjanı rahatlatacak. Al Ahli ile ilk temas kurulurken, Suudi Arabistan ekibi kapıyı 15 milyon Euro bonservisten açtı.

Beşiktaş'ta Merih Demiral sesleri! İşte transfer formülü

KİRALIK DEVREYE GİREBİLİR

Suudi Arabistan ekibinin istediği rakamı çok yüksek bulan Siyah beyazlı yönetim, kiralama formülünü devreye sokacak. Bir yandan Merih'le dirsek temasında olan Beşiktaş, Al Ahli'yi kiralama teklifine ikna edebilirse süreci hızlandıracak.

Beşiktaş'ta Merih Demiral sesleri! İşte transfer formülü

26 yaşındaki A Milli oyuncunun Al Ahli ile 2026'ya kadar kontratı var. Geçtiğimiz sezon 21 maçta 1 gol ve 1 asistlik performans sergileyen Merih Demiral'ın güncel piyasa değeri 16 milyon Euro olarak gösteriliyor.

Beşiktaş'ta Merih Demiral sesleri! İşte transfer formülü

YILLIK KAZANCI 10 MİLYON EURO

Fenerbahçe altyapısından yetişen ve Sporting, Sassuolo, Juventus ve Atalanta formaları da giyen Merih Demiral, Alanya'da yaptığı patlama sonrası 8 milyon Euro'ya 2019'da Sassuolo'ya gitmiş ve hemen ardından 19.5 milyon Euro karşılığında Juventus'un yolunu tutmuştu.

Beşiktaş'ta Merih Demiral sesleri! İşte transfer formülü

Başarılı savunma oyuncusu için 2022'de Atalanta kulübü 21 milyon Euro ödemişti.

Beşiktaş'ta Merih Demiral sesleri! İşte transfer formülü

Merih Demiral, geçen yaz ise 16.5 milyon Euro bonservisle sürpriz şekilde Suudi Arabistan ekibi Al Ahli'ye transfer oldu.

Beşiktaş'ta Merih Demiral sesleri! İşte transfer formülü

Merih'in Suudi Arabistan'da senelik kazandığı ücret, 10 milyon Euro'nun üzerinde.

Beşiktaş'ta Merih Demiral sesleri! İşte transfer formülü

Başarılı stoper için son 5 senede kulüpler toplamda 65 milyon Euro bonservis ödedi.

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