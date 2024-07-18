Haberler Beşiktaş Yeni hedef David Neres

Yeni hedef David Neres

Siyah beyazlılar, Ciro İmmobile transferiyle dikkat çekerken şimdi de Brezilyalı yıldız David Neres’in peşine düştü.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 18 Temmuz 2024 Perşembe 06:50
Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Yeni hedef David Neres

Beşıktaş, transferde rotayı bir kez daha Benfica'ya çevirdi. Kartal, Portekiz devinden David Neres'in transferi için harekete geçti. CNN Portekiz'de yer alan habere göre siyah-beyazlıların 27 yaşındaki sağ kanat oyuncusu için resmi temaslara başlayacağı belirtildi. Haberde siyah beyazlı takımın 27 yaşındaki sağ kanat oyuncusu için henüz resmi bir teklif sunmadığı belirtildi. Benfica'da 281 maçta 74 gol-69 asistle oynayan Neres'in piyasa değeri 25 milyon Euro olarak gösteriliyor. Sao Paulo, Shakhtar, Ajax ve Benfica formaları terleten tecrübeli oyuncunun piyasa değeri 25 milyon euro olarak gösteriliyor. Kariyeri boyunca 281 maça çıkan Neres, 74 gol ve 69 asistlik performans sergiledi.

F.Bahçe'den Kovacic bombası!
F.Bahçe'den G.Saray'a bir çalım daha! Cimbom'un eski yıldızı geliyor
DİĞER
Hakkı Bulut'un evi sosyal medyada gündem oldu! Bahçelievler'de 3+1 dairede mütevazı bir hayat sürüyor...
'Başıboş köpek düzenlemesi' komisyonuna CHP-DEM sabotajı! Mahra Melin Pınar'ın annesinin üzerine yürüdüler Tunahan Yılmaz'ın babasını kovdular
Cimbom'dan o transfer için kıran kırana pazarlık!
F.Bahçe'nin forvet transferinde flaş isimler!
} SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Fırtına'dan savunmaya 2 hamle birden! Fırtına'dan savunmaya 2 hamle birden! 01:01
G.Saray ayrılığı resmen duyurdu! G.Saray ayrılığı resmen duyurdu! 01:01
F.Bahçe'den G.Saray'a bir çalım daha! Cimbom'un eski yıldızı geliyor F.Bahçe'den G.Saray'a bir çalım daha! Cimbom'un eski yıldızı geliyor 01:01
F.Bahçe Saint-Maximin'i resmen açıkladı! İşte sözleşme şartları F.Bahçe Saint-Maximin'i resmen açıkladı! İşte sözleşme şartları 01:01
Cimbom'dan F.Bahçe'ye flaş çalım! Cimbom'dan F.Bahçe'ye flaş çalım! 01:01
Beşiktaş'tan kötü prova! Beşiktaş'tan kötü prova! 01:01
Daha Eski
Takımda kalması bekleniyordu! İtalya yolcusu... Takımda kalması bekleniyordu! İtalya yolcusu... 01:01
Süper Lig devi Neres ile taraftarlarını coşturacak! Süper Lig devi Neres ile taraftarlarını coşturacak! 01:01
G.Saray'a Wendel müjdesi! G.Saray'a Wendel müjdesi! 00:50
Kartal kalp krizi mi geçirdi? Kendisi açıkladı Kartal kalp krizi mi geçirdi? Kendisi açıkladı 01:00
Beşiktaş'ta iki ayrılık birden! Beşiktaş'ta iki ayrılık birden! 01:00
Kocaelispor'dan dikkat çeken transfer! Kocaelispor'dan dikkat çeken transfer! 01:00