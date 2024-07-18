Yeni hedef David Neres

Beşıktaş, transferde rotayı bir kez daha Benfica'ya çevirdi. Kartal, Portekiz devinden David Neres'in transferi için harekete geçti. CNN Portekiz'de yer alan habere göre siyah-beyazlıların 27 yaşındaki sağ kanat oyuncusu için resmi temaslara başlayacağı belirtildi. Haberde siyah beyazlı takımın 27 yaşındaki sağ kanat oyuncusu için henüz resmi bir teklif sunmadığı belirtildi. Benfica'da 281 maçta 74 gol-69 asistle oynayan Neres'in piyasa değeri 25 milyon Euro olarak gösteriliyor. Sao Paulo, Shakhtar, Ajax ve Benfica formaları terleten tecrübeli oyuncunun piyasa değeri 25 milyon euro olarak gösteriliyor. Kariyeri boyunca 281 maça çıkan Neres, 74 gol ve 69 asistlik performans sergiledi.