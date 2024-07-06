Beşiktaş - Ümraniyespor maçı canlı izle | Beşiktaş maçı saat kaçta ve hangi kanalda? Yayın var mı?

Giovanni van Bronckhorst yönetiminde yeni sezon hazırlıkları başlıyor. Beşiktaş, Ümraniyespor ile hazırlık maçında karşılaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Özellikle yayın bilgileri araştırılıyor. Peki, Beşiktaş – Ümraniyespor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Beşiktaş - Ümraniyespor MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Beşiktaş - Ümraniyespor maçı 6 Temmuz 2024 tarihinde TSİ 10:00'da Nevzat Demir Tesisleri'nde oynanacak. Maçın Beşiktaş Youtube kanalında yayınlanması bekleniyor.

BEŞİKTAŞ - ÜMRANİYESPOR MAÇI CANLI İZLE