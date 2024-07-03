TRANSFER HABERİ: Kevin Carlos Beşiktaş'a doğru! Anlaşma yakın

Transfer çalışmalarını sürdüren beşiktaş forvet mevkisine bir ekleme yapmak üzere... Takvim'in haberine göre; Kartal'ın kısa bir süre önce resmi teklif yaptığı İsviçre ekiplerinden Yverdon Sports'un İspanyol forveti Kevin Carlos için hem oyuncu hem de kulübüyle anlaşma sağlamaya yakın olduğu ve kısa süre içerisinde imzaların atılacağı öğrenildi. Beşiktaş'ın 23 yaşındaki oyuncuyu 2. forvet olarak düşündüğü ve forvete daha kariyerli bir ismin alınacağı ifade ediliyor. Geçen sezonun devre arasında takıma katılan genç forvet geçen sezon çıktığı 36 maçta 14 gol, 4 asistlik performans sergiledi.