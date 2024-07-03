Haberler Beşiktaş TRANSFER HABERİ: Kevin Carlos Beşiktaş'a doğru! Anlaşma yakın

TRANSFER HABERİ: Kevin Carlos Beşiktaş'a doğru! Anlaşma yakın

Beşiktaş’ın, İsviçre ekibi Yverdon Sport’ta forma giyen İspanyol forvetle imza aşamasına geldiği belirlendi.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 03 Temmuz 2024 Çarşamba 06:50
Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
TRANSFER HABERİ: Kevin Carlos Beşiktaş'a doğru! Anlaşma yakın

Transfer çalışmalarını sürdüren beşiktaş forvet mevkisine bir ekleme yapmak üzere... Takvim'in haberine göre; Kartal'ın kısa bir süre önce resmi teklif yaptığı İsviçre ekiplerinden Yverdon Sports'un İspanyol forveti Kevin Carlos için hem oyuncu hem de kulübüyle anlaşma sağlamaya yakın olduğu ve kısa süre içerisinde imzaların atılacağı öğrenildi. Beşiktaş'ın 23 yaşındaki oyuncuyu 2. forvet olarak düşündüğü ve forvete daha kariyerli bir ismin alınacağı ifade ediliyor. Geçen sezonun devre arasında takıma katılan genç forvet geçen sezon çıktığı 36 maçta 14 gol, 4 asistlik performans sergiledi.

G.Saray'dan orta saha bombası! Bedelsiz gelecek
Dış basından sürpriz yorum: Osmanlılar...
DİĞER
Eve icra geldi ortalık karıştı! Ferdi Tayfur’un kızı Tuğçe Tayfur’un başı eşinin borçları yüzünden dertte!
Avusturya maçı sonrası Vincenzo Montella'dan flaş açıklamalar: Cumhurbaşkanımızın yakınlığını her zaman hissettik
F.Bahçe'den Nunez bombası! İngilizler duyurdu
Beşiktaş Di Maria'nın peşini bırakmıyor! İşte o teklif
} SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Beşiktaş Di Maria'nın peşini bırakmıyor! İşte o teklif
Beşiktaş'tan Ismajli'ye kanca!
Canlı dolar ve altın fiyatları
TV YAYIN AKIŞI 3 TEMMUZ ÇARŞAMBA
💥Süper Loto çekildi! (2 Temmuz)
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Abdülkerim Bardakcı iş başında Abdülkerim Bardakcı iş başında 01:34
Kaptan Kaan geçit vermedi Kaptan Kaan geçit vermedi 01:32
Muhteşem çocuk Arda Güler tarih yazdı Muhteşem çocuk Arda Güler tarih yazdı 01:31
İki eksikle son 8’deyiz İki eksikle son 8’deyiz 01:30
Türk yüreğiyle oynuyoruz Türk yüreğiyle oynuyoruz 01:29
Demir adam Demir adam 01:28
Daha Eski
Beşiktaş Di Maria'nın peşini bırakmıyor! İşte o teklif Beşiktaş Di Maria'nın peşini bırakmıyor! İşte o teklif 01:18
F.Bahçe'den Nunez bombası! İngilizler duyurdu F.Bahçe'den Nunez bombası! İngilizler duyurdu 01:13
Kevin Carlos Beşiktaş'a doğru! Anlaşma yakın Kevin Carlos Beşiktaş'a doğru! Anlaşma yakın 01:09
G.Saray'dan orta saha bombası! Bedelsiz gelecek G.Saray'dan orta saha bombası! Bedelsiz gelecek 01:05
G.Saray'dan açıklama! İşte 3 yıldızın son durumu... G.Saray'dan açıklama! İşte 3 yıldızın son durumu... 01:03
F.Bahçe'yi şaşırtan talep! Transfer askıya alındı F.Bahçe'yi şaşırtan talep! Transfer askıya alındı 01:03