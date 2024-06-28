Haberler Beşiktaş Beşiktaş Salih Uçan'ın sözleşmesini uzattı!

Beşiktaş Salih Uçan'ın sözleşmesini uzattı!

Son dakika haberi: Beşiktaş, 30 yaşındaki orta saha oyuncusu Salih Uçan ile 2+1 yıllık yeni sözleşme imzalandığını açıkladı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 28 Haziran 2024 Cuma 18:59 Güncelleme Tarihi: 28 Haziran 2024 Cuma 19:46
Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Beşiktaş Salih Uçan'ın sözleşmesini uzattı!

Beşiktaş, 30 yaşındaki milli oyuncu Salih Uçan ile 2+1 yıllık yeni sözleşme imzalandığını açıkladı.

Beşiktaş, sözleşmesi sona eren deneyimli orta saha Salih Uçan ile yeni sözleşme imzalandığını duyurdu. Siyah-beyazlı kulüpten konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada, "2021-22 sezonundan bu yana şanlı formamızı başarıyla terleten tecrübeli futbolcumuz Salih Uçan'la 2+1 yıllık yeni sözleşme imzalanmıştır. Salih Uçan'a yeni dönemde üstün başarılar diler, kamuoyunun ve taraftarlarımızın bilgisine saygılarımızla sunarız" ifadelerine yer verildi.

Salih Uçan 2,5 sezon formasını giydiği Beşiktaş'ta toplamda 85 karşılaşmada görev aldı. Söz konusu bu maçlarda milli oyuncu, 8 gol ve 14 asistlik katkı sağladı.

Casper
F.Bahçe'de sürpriz ayrılık an meselesi!
DİĞER
BAŞLIYOR! EURO 2024 son 16 turu maçları ne zaman? EURO 2024 son 16 turuna kalan takımlar ve eşleşmeleri!
Türkiye FATF'ın gri listesinden çıktı! Şimdi ne olacak? ABD basını yazdı uzmanlar değerlendirdi | 10 soruda yeni dönemin şifreleri
F.Bahçe'ye 22'lik forvet!
Beşiktaş'ta sürpriz ayrılık! Görüşmeler başladı...
} SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Emirhan kapışması! Süper Lig'in devleri...
Beşiktaş B. Münih'le anlaştı! İşte o yıldız
Enflasyon ne zaman açıklanacak? 2024 memur ve emekli ara zammı belli oluyor
Konya sınavsız alan liseler (OBP taban puanları)
SAĞLIK BAKANLIĞI KURA NE ZAMAN? | 2024 iller arası atama kurası ne zaman çekilecek?
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Beşiktaş yıldız oyuncunun sözleşmesini uzattı! Beşiktaş yıldız oyuncunun sözleşmesini uzattı! 18:59
Boluspor yeni sezon hazırlıklarına başladı! Boluspor yeni sezon hazırlıklarına başladı! 18:52
Başakşehir'den flaş Josef de Souza kararı! Başakşehir'den flaş Josef de Souza kararı! 18:50
F.Bahçe'de sürpriz ayrılık an meselesi! F.Bahçe'de sürpriz ayrılık an meselesi! 18:23
G.Saray'da beklenen ayrılık! İşte yeni talibi G.Saray'da beklenen ayrılık! İşte yeni talibi 16:35
F.Bahçe'ye ABD dinamosu! F.Bahçe'ye ABD dinamosu! 15:56
Daha Eski
LASK Linz - Galatasaray maçı ne zaman? LASK Linz - Galatasaray maçı ne zaman? 15:55
Beşiktaş'ta sürpriz ayrılık! Görüşmeler başladı... Beşiktaş'ta sürpriz ayrılık! Görüşmeler başladı... 15:51
F.Bahçe transferi resmen açıkladı F.Bahçe transferi resmen açıkladı 15:21
Emirhan kapışması! Süper Lig'in devleri... Emirhan kapışması! Süper Lig'in devleri... 15:17
Sivasspor'da bir dönem sona erdi! Sivasspor'da bir dönem sona erdi! 15:01
F.Bahçe'de hazırlıklar sürüyor F.Bahçe'de hazırlıklar sürüyor 14:57