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Transfer referansı

Siyah beyazlılarda Mats Hummels için referanslar dikkat çekiyor. Tecrübeli stoperin Dortmund’da çalıştığı Edin Terzic ve Nuri Şahin’in Beşiktaş için olumlu görüşleri bulunuyor.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 26 Haziran 2024 Çarşamba 06:50
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Transfer referansı

Beşiktaş'ın kadroya katmak için takip ettiği Mats Hummels için önemli referanslar göze çarpıyor. Aynı zamanda İtalya'dan Como takımının da takip ettiği Hummels'e Edin Terzic ve Nuri Şahin'in olumlu görüşleri öne çıkıyor. Alman stoperin Borussia Dortmund'da beraber çalıştığı iki teknik adam Beşiktaş'ın elini güçlendiriyor. 2013-2015 arası Beşiktaş'ta Slaven Bilic döneminde yardımcı antrenör olarak çalışan Edin Terzic ve Beşiktaş'ı yakından tanıyan Nuri Şahin, Mats Hummels'in karar aşamasında önemli iki isim olarak dikkat çekiyor. İtalya'dan Como'nun da takibinde olan 35 yaşındaki stoperin kısa sürede geleceğiyle ilgili karar alması bekleniyor.

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