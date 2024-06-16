TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş'tan İspanyol yıldız için kiralama teklifi!
Süper Lig devlerinden Beşiktaş'ta yeni sezon öncesi flaş hamleler gelmeye devam ediyor. Siyah-beyazlıların son olarak İspanyol dünya yıldızını kadrosuna kiralama yöntemiyle katmak istediği öğrenildi. İşte haberin detayları...
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Kartal'ın, PSG'nin 28 yaşındaki sağ kanadı Marco Asensio için Fransız ekibinin kapısını çaldığı belirtiliyor.
Siyah beyazlılar, değeri 20 milyon euro olan İspanyol yıldız için 1 yıllık kiralama teklifinde bulundu.
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