Haberler Beşiktaş TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş'tan İspanyol yıldız için kiralama teklifi!

TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş'tan İspanyol yıldız için kiralama teklifi!

Süper Lig devlerinden Beşiktaş'ta yeni sezon öncesi flaş hamleler gelmeye devam ediyor. Siyah-beyazlıların son olarak İspanyol dünya yıldızını kadrosuna kiralama yöntemiyle katmak istediği öğrenildi. İşte haberin detayları...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 16 Haziran 2024 Pazar 06:50
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TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş'tan İspanyol yıldız için kiralama teklifi!

Teknik direktörlük görevine Gioavnni van Bronckhorst'u getiren Beşiktaş'ta gözler transferlere çevrilmiş durumda.

TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş'tan İspanyol yıldız için kiralama teklifi!

İlk transferini Gabriel Paulista ile yapan siyah-beyazlılar hücum bölgesi için arayışlarını sürdürüyor.

TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş'tan İspanyol yıldız için kiralama teklifi!

Beşiktaş, transferde büyük bir bomba peşinde.

TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş'tan İspanyol yıldız için kiralama teklifi!

Kartal'ın, PSG'nin 28 yaşındaki sağ kanadı Marco Asensio için Fransız ekibinin kapısını çaldığı belirtiliyor.

TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş'tan İspanyol yıldız için kiralama teklifi!

Siyah beyazlılar, değeri 20 milyon euro olan İspanyol yıldız için 1 yıllık kiralama teklifinde bulundu.

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