Haberler Beşiktaş TRANSFER HABERİ: Beşiktaş Gabriel Paulista'nın sözleşme detaylarını açıkladı!

TRANSFER HABERİ: Beşiktaş Gabriel Paulista'nın sözleşme detaylarını açıkladı!

Son dakika spor haberi: Beşiktaş resmi sitesinden yaptığı açıklamada Gabriel Paulista'yı kadrosuna kattığını açıkladı. Deneyimli stopere 3 yıllık imza attıran siyah-beyazlılar, sözleşme detaylarını duyurdu. İşte Paulista'nın Beşiktaş'tan alacağı ücret...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 15 Haziran 2024 Cumartesi 17:00 Güncelleme Tarihi: 15 Haziran 2024 Cumartesi 17:07
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TRANSFER HABERİ: Beşiktaş Gabriel Paulista'nın sözleşme detaylarını açıkladı!

Beşiktaş, Brezilyalı defans oyuncusu Gabriel Paulista ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

Yeni sezon hazırlıkları kapsamında transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, sabah saatlerinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'na bildirdiği Gabriel Paulista ile sözleşme imzalandığını duyurdu.

Siyah-beyazlıların Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yaptığı açıklamada, "Profesyonel futbolcu Gabriel Armando de Abreu'nun (Paulista) transferi konusunda oyuncu ile 1 Temmuz 2024 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, 2026-2027 sezonu sonuna kadar üç yıllık sözleşme imzalanmıştır. Oyuncuya 2024-2025 ve 2025-2026 sezonları için 2.120.000 Avro 2026-2027 sezonu için ise 2.110.000 Avro garanti ücret ödenecektir. Ayrıca net 1.000.000 Avro imza parası 3 yılda ödenecektir" denildi.

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