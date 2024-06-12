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Beşiktaş'ın yeni transferi Paulista İstanbul'da

Son dakika spor haberleri...Beşiktaş'ın yeni transferi Paulista İstanbul'a geldi. Brezilyalı oyuncu son olarak Atletico Madrid forması giydi. BJK SPOR HABERLERİ

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 13 Haziran 2024 Perşembe 00:57 Güncelleme Tarihi: 13 Haziran 2024 Perşembe 01:12
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Beşiktaş'ın yeni transferi Paulista İstanbul'da

Yeni teknik direktör olarak takımın başına Giovanni van Bronckhorst'u, danışman olarak da Brad Friedel'i getiren Beşiktaş transfer çalışmalarını da tam gaz sürdürüyor.

Siyah beyazlı ekip, anlaşma sağladığı Brezilyalı stoper Gabriel Paulista'yı İstanbul'a getirdi.

Beşiktaş, Atletico Madrid'le sözleşmesi biten 33 yaşındaki Brezilyalı stoperle her konuda anlaşma sağladı.

Van Bronckhorst'un siyah beyazlı yönetimden transfer edilmesini talep ettiği Paulista ile 2+1 yıllık sözleşme konusunda anlaşmaya varıldığı öğrenildi.

Paulista Beşiktaş'tan 2.6 milyon euro ile 3 milyon euro arasında bir yıllık ücret alacak.

GABRİEL PAULİSTA KİMDİR?

Gabriel Paulista 26 Kasım 1990 yılında Brezilya'da dünyaya geldi. 33 yaşındaki stoper sağ ayağını kullanırken 1.87 boyundadır.

Beşiktaş'ın gündeminde yer alan Gabriel Paulista bu sezon Atletico Madrid formasıyla La Liga'da 23 karşılaşmada formada giydi. Şampiyonlar Ligi'nde süre bulamayan oyuncu Kral Kupası'nda ise 1 maçta forma giydi.

Gabriel Paulista'nın kariyerinde Villarreal, Arsenal, Valencia gibi takımlar bulunuyor.

Paulista kariyerinde La Liga'da 224 maça çıkarken takımına 8 gol ve 8 asistlik katkı verdi.

Brezilyalı stoper, Premier Lig'de Arsenal formasıyla 46 maçta forma giydi. Oyuncunun kariyerinde 17 Şampiyonlar Ligi, 12 Avrupa Ligi maçı bulunuyor.

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