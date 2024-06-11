Perşembe İstanbul’a gelecek

Beşıktaş'ın 2+1 yıllık anlaşma sağladığı Giovanni van Bronckhorst kısa süre içinde İstanbul'a gelerek medya önünde sözleşme imzalayacak. Hollandalı teknik adam daha sonra yardımcıları Jean Paul van Gastel ve Serdar Topraktepe ile birlikte yeni sezon kadro planlaması için düğmeye basacak.

SİYAH-BEYAZLILARI YAKINDAN İZLEDİ

Sıyah-beyazlı yönetim bilindiği gibi Bronckhorst'la ilk teması ocak ayında kurmuştu. Deneyimli teknik adam, yardımcısı Jean Paul van Gastel'in Nac Breda ile anlaşması üzerine Beşiktaş'ın teklifini geri çevirmek zorunda kalmıştı. Ancak Bronckhorst'un son 6 ayda Beşiktaş'ı yakından takip ettiği ortaya çıktı.

HEMEN YÖNETİME RAPORUNU SUNACAK

Sıyah-beyazlılarla iletişim halinde olan Bronckhorst'un birçok maçı izlediği ve takımla ilgili detaylı bilgilere sahip olduğu aktarıldı. Bronckhorst'un çalışmalarını sürdürdüğü ve kalmasını istediği oyuncuların yanı sıra yeni sezon kadrosunda düşünmediği isimleri rapor halinde yönetime sunacağı belirlendi.

EN AZ 5-6 TAKVİYE YAPILMASINI İSTİYOR

Bronckhorst'un yakın bir zamanda transfer listesindeki son gelişmeler için yönetim ile değerlendirme toplantısı yapacak. Hollandalı teknik adamın hem savunma hem orta saha hem de hücum hattına en az 5-6 takviye istediği dile getiriliyor.

ANDRADE İDDİALARI İYİCE GÜÇLENİYOR

Kartal'ın gündeminde olduğu iddia edilen bir diğer isim Karabağlı Andrade için de Portekiz'den de bir haber var. Portekiz'in A Bola gazetesinde yer alan habere göre siyah- beyazlılar, Karabağ takımında forma giyen Leandro Andrade için girişimlere başladı. Portekiz asıllı 24 yaşındaki orta saha oyuncusunun menajeri ile görüşmelerde ilerleme kaydettiği ifade edilen Beşiktaş'ın, Azerbaycan kulübüyle de pazarlıklara başladığı vurgulandı.