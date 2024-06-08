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TRANSFER HABERİ: Beşiktaş'a yıldız yağacak! Van Bronckhorst 3 ismi istedi

Siyah beyazlılar, yeni teknik direktörü Giovanni van Bronckhorst’un talebi üzerine Dortmund’dan Mats Hummels, Mallorca’dan Vedat Muriqi ve Qarabağ’lı Leandro Andrade’yı kadrosuna katmaya hazırlanıyor.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 08 Haziran 2024 Cumartesi 06:50
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TRANSFER HABERİ: Beşiktaş'a yıldız yağacak! Van Bronckhorst 3 ismi istedi

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Eski Fenerbahçeli Vedat Muriqi'ye Beşiktaş talip oldu. Defence Central'de yer alan habere göre; Siyahbeyazlı ekip, bir dönem Fenerbahçe'de oynayan La Liga ekibi Mallorca'nın golcü ismi Vedat Muriqi'i transfer etmeyi istiyor. Haberde, Beşiktaş'ın ilk etapta transferi bonservis ödeyerek bitirmeyi hedeflediği belirtilirken, kiralama seçeneğine de gidilebileceği aktarıldı. Ayrıca 30 yaşındaki yıldız Vedat Muriqi'in de Türkiye'ye dönmeye sıcak bakabileceği dile getirildi. Öte yandan Vedat Muriqi'e İspanya'dan da talipler var. Tarihinde ilk defa Şampiyonlar Ligi'ne gitmeye hak kazanan Girona'nın Vedat Muriqi ile ilgilendiği öne sürüldü. Bu sezon Mallorca ile 33 maça çıkan yıldız oyuncu, 7 gol attı ve 2 asist yaptı.

DEV HAMLE

Beşiktaş, Serie A ekibi Roma'nın ciddi şekilde ilgilendiği Borussia Dortmund ile sözleşmesi sona eren 35 yaşındaki stoper Mats Hummels için devreye girdi. Siyah-beyazlı yönetimin Alman savunma oyuncusunu transfer etmek için girişimlere başladığı ve oyuncuya 2+1 yıllık sözleşme teklif ettiği belirtildi. Suudi Arabistan'dan da teklifler alan Hummels, kariyerinin son dönemlerini Avrupa'da devam ettirmek istiyor. En ciddi talibi Roma olan yıldız oyuncunun durumunun kısa süre içerisinde netleşmesi bekleniyor. Siyah-beyazlı taraftarlarda Hummels için devreye girdi. Çok sayıda Beşiktaş taraftarı sosyal medyadan Hummels için #ComeToBesiktas etiketiyle mesajlar yazmaya başladI.

SÜRPRİZ ADAY

Portekız'ın A Bola gazetesinde yer alan habere göre siyah beyazlılar, Karabağ takımında forma giyen Leandro Andrade için girişimlere başladı. Portekiz asıllı orta saha oyuncusunun menajeri ile görüşmelerde ilerleme kaydeden Beşiktaş, Azerbaycan kulübüyle de pazarlıklara başladı. Siyah beyazlı kulübün Andrade için şartları zorlayacağı belirtilen haberde, Portekiz asıllı oyuncunun 4 milyon Euro'luk serbest kalma bedelini de karşılayabileceği belirtildi. Sağ kanatta oynayan başarılı oyuncu, bu sezon toplam 55 maçta 13 gol, 18 asistlik performans sergiledi.

HEDEF SALİH ÖZCAN

Takıma seviye atlatacak bir isimle orta sahasını güçlendirmek isteyen Siyah-Beyazlı yönetimin Borussia Dortmund'da forma giyen milli futbolcu Salih Özcan'da karar kıldığı ve şartları zorlayacağı öğrenildi. Beşiktaş Futbol Takımları Genel Koordinatörü Samet Aybaba, milli yıldızın ailesiyle de bir görüşme gerçekleştirdi. 26 yaşındaki futbolcu, bu sezon Borussia Dortmund'da 27 maçta 1543 dakika forma şansı bulurken gol ya da asist katkısı veremedi. Alman ekibinin, iyi bir teklif gelmesi halinde iki yıl daha sözleşmesi olan futbolcunun transferine onay vermesine kesin gözüyle bakılıyor

5 YILLIK SÖZLEŞME

Beşiktaş, Kasımpaşa'nın 2006 doğumlu stoperi Yasin Özcan'ı bitirmek üzere. Sol bekte de oynayabilen genç savunmacı için izleme komitesi sezon boyunca takip edilen maçlardan olumlu bir rapor çıkarıp bunu yönetime sunmuştu. Yasin Özcan ile de görüşen Kartal, oyuncunun kulübüyle de bonservis için pazarlığa girişti. Kasımpaşa'dan onay alındıktan sonra Yasin'le de masaya oturacak olan yönetimin genç oyuncuyla 5 yıllık sözleşme imzalaması bekleniyor.

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