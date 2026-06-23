Amerika Birleşik Devletleri, Kanada ve Meksika'nın ortaklaşa ev sahipliğinde düzenlenen futbolun en büyük organizasyonu 2026 FIFA Dünya Kupası'nda grup aşamasının ikinci haftası nefes kesen mücadelelerle devam ediyor. Turnuvanın en kritik gruplarından biri olan L Grubu'nda, kaderlerini belirleyecek dev bir randevu futbolseverleri bekliyor. İlk maçlarında istedikleri sonuçları alamayan Hırvatistan ve Panama, kozlarını paylaşmak üzere karşı karşıya geliyor. Mücadeleyi Gabonlu hakem Pierre Atcho yönetiyor.

İŞTE MAÇIN 11'LERİ

Panama: Mosquera, Blackman, Cordoba, Ramos, Harvey, Andrade, Murillo, Martinez, Rodriguez, Barcenas, Fajardo.

Hırvatistan: Livakovic, Stanisic, Pongracic, Sutalo, Gvardiol, Kovavic, Modric, Baturina, Perisic, Pasalic, Musa.

PANAMA-HIRVATİSTAN MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

2026 FIFA Dünya Kupası L Grubu ikinci hafta karşılaşması olan Panama - Hırvatistan maçı, 24 Haziran Çarşamba günü Türkiye saati ile (TSİ) 02.00'de (Salı gecesini Çarşamba gününe bağlayan gece yarısı) başladı. Mücadele TRT Spor ekranlarından canlı yayınlanıyor.