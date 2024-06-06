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Semih Kılıçsoy muradına erdi

A Milli Futbol Takımı’nın, İtalya ile oynadığı özel maçın 82. dakikasında oyuna dahil olan Semih Kılıçsoy, ilk kez milli oldu

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 06 Haziran 2024 Perşembe 06:50
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Semih Kılıçsoy muradına erdi

Attığı gollerle dikkatleri üzerine çeken Beşiktaş'ın genç yeteneği Semih Kılıçsoy, Euro 2024 hazırlıkları çerçevesinde İtalya ile yapılan karşılaşmada ilk kez A Milli forma ile tanıştı. Milli takım alt yapısında her yaş grubunda boy gösteren ve oynadığı 29 karşılaşmada 23 gole imza atan Beşiktaş'ın parlayan yıldızı Semih Kılıçsoy İtalya karşısında 82. Dakikada Barış Alper Yılmaz'ın yerine oyuna girdi ve ilk kez A Milli formayı sırtına geçirmiş oldu. Kalan dakikalarda hırsı ile oyuna biraz daha hareketlilik getiren Semih Kılıçsoy istediği gol vuruşunu gerçekleştiremedi. Bilindiği üzere Semih Kılıçsoy, daha önce Macaristan ve Avusturya ile yapılan hazırlık maçları öncesinde A Milli kadroya davet edilmiş sonrasında ise A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella tarafından Ümit Milli Takım kadrosuna gönderilmişti. Montella'nın verdiği bu karar Beşiktaş yönetiminde yer alan ve Beşiktaş Futbol Şube Sorumlusu olan Feyyaz Uçar tarafında "mobbing" olarak yorumlanmıştı.

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