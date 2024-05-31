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TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş'a Erik Lamela müjdesi!

Süper Lig devlerinden Beşiktaş'ın transferde yakından ilgilendiği Erik Lamela ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor. Son olarak Arjantinli yıldızdan gelen o haber siyah-beyazlı taraftarları bir hayli heyecanlandırdı. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 31 Mayıs 2024 Cuma 08:49
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TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş'a Erik Lamela müjdesi!

Süper Lig devlerinden Beşiktaş beklentilerin altında geçen sezonu Ziraat Türkiye Kupası ile tamamlamayı başardı.

TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş'a Erik Lamela müjdesi!

Siyah-beyazlılar, kupa zaferi ile teselli bulurken gelecek sezon için kolları sıvadı.

TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş'a Erik Lamela müjdesi!

Hasan Arat yönetimindeki Beşiktaş güçlü bir kadro kurarak gelecek sezon mücadele ettiği her kulvarda başarılı olmak istiyor.

TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş'a Erik Lamela müjdesi!

Siyah-beyazlılarda bu anlamda gündeme gelen isimlerden birisi de Erik Lamela. Son olarak Arjantinli yıldızdan Beşiktaşlı taraftarları heyecanlandıran haber geldi.

TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş'a Erik Lamela müjdesi!

Arjantinli sağ kanat oyuncusu siyah beyazlıların teklifini düşündüğünü söyledi. İspanyol takımında bu sezon 19 maça çıkan Lamela 2 gol, 1 asistlik performans sergiledi ve 845 dakika süre aldı.

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