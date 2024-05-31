TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş'a Erik Lamela müjdesi!
Süper Lig devlerinden Beşiktaş'ın transferde yakından ilgilendiği Erik Lamela ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor. Son olarak Arjantinli yıldızdan gelen o haber siyah-beyazlı taraftarları bir hayli heyecanlandırdı. İşte detaylar...
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Siyah-beyazlılarda bu anlamda gündeme gelen isimlerden birisi de Erik Lamela. Son olarak Arjantinli yıldızdan Beşiktaşlı taraftarları heyecanlandıran haber geldi.
Arjantinli sağ kanat oyuncusu siyah beyazlıların teklifini düşündüğünü söyledi. İspanyol takımında bu sezon 19 maça çıkan Lamela 2 gol, 1 asistlik performans sergiledi ve 845 dakika süre aldı.
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