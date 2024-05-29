Haberler Beşiktaş 6 yıldızın bileti kesildi

6 yıldızın bileti kesildi

Kötü geçen sezonu Ziraat Türkiye Kupası zaferiyle kapatan Beşiktaş'ta gözler yeni hocaya ve transfer çalışmalarına çevrildi. Beşiktaşlı kurmaylar, kadroda düşünülmeyen yabancılara odaklanırken sözleşmesi devam eden Vincent Aboubakar, Ante Rebic, Alex-Oxlade Chamberlain, Valentin Rosier, Daniel Amartey ve Jean Onana'yı gönderip bütçede yer açmayı hedefliyor. Söz konusu 6 futbolcunun maaşı ise yaklaşık 13 milyon Euro'yu buluyor. Yönetim bu isimleri uygun şartlarla yolları ayırarak maaş bütçesinde yer açmayı ve yeni transferler için yabancı kontenjanını rahatlatmayı hedefliyor.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 29 Mayıs 2024 Çarşamba 06:50
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6 yıldızın bileti kesildi
Kötü geçen sezonu Ziraat Türkiye Kupası zaferiyle kapatan Beşiktaş'ta gözler yeni hocaya ve transfer çalışmalarına çevrildi. Beşiktaşlı kurmaylar, kadroda düşünülmeyen yabancılara odaklanırken sözleşmesi devam eden Vincent Aboubakar, Ante Rebic, Alex-Oxlade Chamberlain, Valentin Rosier, Daniel Amartey ve Jean Onana'yı gönderip bütçede yer açmayı hedefliyor. Söz konusu 6 futbolcunun maaşı ise yaklaşık 13 milyon Euro'yu buluyor. Yönetim bu isimleri uygun şartlarla yolları ayırarak maaş bütçesinde yer açmayı ve yeni transferler için yabancı kontenjanını rahatlatmayı hedefliyor.
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