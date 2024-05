Süper Lig devlerinden Beşiktaş'ta sıcak gelişmeler yaşanıyor.

Siyah-beyazlılarda takımın 27 yaşındaki İngiliz stoperi Joe Worrall'dan kulübe veda paylaşımı geldi.

İŞTE WORRALL'IN O PAYLAŞIMI:

Thank you @Besiktas - Fantastic memories have been made 🏆🦅 pic.twitter.com/Cxzs6Xw8nP