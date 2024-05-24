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Benzersiz final

İki takıma da teşekkür ediyorum. Şampiyonlar Ligi finali gibi bir maç oynandı. Türkiye’ye rol model olması gereken bir mayıs akşamı oldu. Adeta ülkemizin özlediği tablo bu”

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 24 Mayıs 2024 Cuma 06:50
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Benzersiz final

TürkiyeFutbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, dev final için övgü dolu ifadeler kullandı. İki takıma da teşekkür ederek sözlerine başlayan Büyükekşi, "Şampiyonlar Ligi finali gibi bir maç oynandı. Türkiye'ye rol model olması gereken bir mayıs akşamı oldu. Futbolu güzelleştirdiler. Kazanan kaybedeni tebrik etti. Kaybeden de kazananı… Adeta ülkemizin özlediği tablo bu. Futbol savaş değil, bir sevgi oyunu. Zevk almak gerekiyor" diye konuştu. 2026'da UEFA Avrupa Ligi finalinin Tüpraş Stadyumu'nda oynanacağını hatırlatan Büyükekşi, "Cumhurbaşkanımızın önderliğinde statlar, otoyolları, hava alanları yapıldı. Her şeye hazırız. 2032 Avrupa Şampiyonası'nı İtalya ile ortaklaşa almıştık. 2026 UEFA Avrupa Ligi finali de Beşiktaş'ın stadında olacak. Geçen yıldan bu yana ilerleyen sürecin sonuna geldik. 2027'de Ankara'da yeni inşa edilen stadyumda olabilir. Şampiyonlar Ligi finalini düzenlemiştik. Türkiye, finaller ülkesi" dedi.

ZiraatTürkiye Kupası finalinde Beşiktaş ile karşılaşan Trabzonspor, 16. kez final maçına çıktı. Bordo-mavililer, bu organizasyonda 10. kupasını müzesine götürmek istiyordu. Ligde ilk mücadele ettiği 1974-75 sezonunda kupada final oynamayı başaran bordo-mavililer, bugüne dek 15 final maçının 9'unu kazanma başarısı göstermişti. Bugüne dek ikişer kez Beşiktaş ve Gençlerbirliği, birer kez de Galatasaray, Bursaspor, Adana Demirspor, Fenerbahçe ve Alanyaspor karşısında kupa kazanan Beşiktaş 9'da kaldı. 11. kupasını alan Beşiktaş'ı yakalama fırsatını geri çevirdi.

GELENEK BOZULDU

Olimpiyat Stadyumu'nda final kaybetmemişti. 2 Türkiye Kupası ve 3 Süper Kupa kazanan bordo-mavililer, dün de Beşiktaş karşısına bu geleneği sürdürmek için çıktı. Fakat Olimpiyat Stadı'ndaki finallerden ilk kez yenilgiyle ayrılmış oldu.

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