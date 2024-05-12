Olimpiyat Stadı final için uygun

Beşiktaş Başkanı Hasan Arat, 23 Mayıs'taki Ziraat Türkiye Kupası Finali için Atatürk Olimpiyat Stadı'nın kendileri için uygun olduğunu söyledi. Başkan Arat, "TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi büyük bir nezaketle dün beni aradı. "Başkan nereyi düşünüyorsunuz?" dedi. Trabzonspor Başkanı'yla birlikte bu görüşmeyi yapmamızın daha doğru olacağını söyledim. Başkan Doğan çok önemli birisidir. Sözünde duran bir insandır. Kendisiyle aynı masaya oturup, final maçını konuşmak güzel bir şeydir" dedi ve şöyle devam etti:

HALKIMIZ MUTLU OLUR

"Kendileri final müsabakası için Atatürk Olimpiyat Stadyumu'ndan bahsetmiş. Çok nazikler. Bu stadyum milli bir stattır. Beşiktaş da zaten bu teklifi getirecekti. Ertuğrul Bey'in Trabzon'dan bu açıklamayı yapması tüm Türkiye'yi rahatlatmıştır. Çünkü geçen sezonun UEFA Şampiyonlar Ligi Final maçının oynandığı bir stadyumda Türkiye Kupası Finali'nin oynanması Türkiye'ye yakışır. Bu bayrak altında oynanması Türkiye'ye yakışır. Dolayısıyla halkımız bu durumdan mutlu olur. Bu iki camia da bu güzel finalin tadına varır."