Haberler Beşiktaş TRANSFER HABERİ: Galatasaray ondan vazgeçmiyor! Yeniden gündeme geldi

TRANSFER HABERİ: Galatasaray ondan vazgeçmiyor! Yeniden gündeme geldi

Galatasaray'da sezon başından bu yana gündemde olan yıldız orta saha oyuncusu için temaslar sürmeye devam ediyor. Sarı-kırmızılılar özellikle yaz transfer döneminde bu transferi bitirmek için yoğun çaba gösteriyor. İşte Buruk'un vazgeçilmesi ve detaylar... GS SPOR HABERLERİ

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 11 Mayıs 2024 Cumartesi 10:33
Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
TRANSFER HABERİ: Galatasaray ondan vazgeçmiyor! Yeniden gündeme geldi

Süper Lig'de şampiyonluğa çok yakın olan Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray ondan vazgeçmiyor! Yeniden gündeme geldi

Sarı kırmızılılarda gündem bir yandan da transfer çalışmalarında.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray ondan vazgeçmiyor! Yeniden gündeme geldi

Cimbom yeni sezonda yapacağı hamleler için geri sayıma geçti.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray ondan vazgeçmiyor! Yeniden gündeme geldi

Yönetimin son 2 sezondur olduğu gibi yine yıldız isimlere yönelmesi bekleniyor.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray ondan vazgeçmiyor! Yeniden gündeme geldi

Bu doğrultuda Galatasaray'ın transfer gündemine dair sürpriz bir haber geldi.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray ondan vazgeçmiyor! Yeniden gündeme geldi

İşte ayrıntılar...

TRANSFER HABERİ: Galatasaray ondan vazgeçmiyor! Yeniden gündeme geldi

Bu sezon orta alanın merkezinde ciddi problemler yaşayan Galatasaray transferde gözünü yine bu bölgeye çevirmiş durumda...

TRANSFER HABERİ: Galatasaray ondan vazgeçmiyor! Yeniden gündeme geldi

Transferin son gününde kadroya katılan Tanguy Ndombele konusunda büyük bir hayal kırıklığına uğrayan, Sergio Oliveira'dan ise sakatlık ve disiplin problemleri nedeniyle neredeyse hiç katkı alamayan Sarı-Kırmızılılar bu kez hata yapmak istemiyor.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray ondan vazgeçmiyor! Yeniden gündeme geldi

Yeni sezon planlamasında çok titiz davranan yönetim, teknik direktör Okan Buruk'un en çok beğendiği isimlerden biri olan Albert Gronbaek için yeniden hamle yapmaya hazırlanıyor.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray ondan vazgeçmiyor! Yeniden gündeme geldi

Alman basınına göre Bundesliga ekiplerinden Werder Bremen de 22 yaşındaki futbolcuyu kadrosuna katmak istiyor.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray ondan vazgeçmiyor! Yeniden gündeme geldi

WERDER'LE YARIŞ

Haberde, "Werder Bremen ve Galatasaray, Gronbaek için yarışıyor. Bodo, Danimarkalı orta alan oyuncusu için 10 milyon Euro istiyor" ifadesi kullanıldı.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray ondan vazgeçmiyor! Yeniden gündeme geldi

2024 TEHLİKESİ!

Bu sezon başında Galatasaray'a karşı oynadığı futbolla tüm dikkatleri üzerine çeken Gronbaek'in 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray ondan vazgeçmiyor! Yeniden gündeme geldi

Bu sezon 21 resmi maçta 8 gol 3 asistlik performans sergileyen genç yıldızın Danimarka formasıyla Euro 2024'te boy göstermesi durumunda çok daha pahalı bir futbolcu haline gelmesine kesin gözüyle bakılıyor.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray ondan vazgeçmiyor! Yeniden gündeme geldi

Orta alanda oyunun her iki yönünü de oynayabilen Albert Gronbaek sezon başında da Galatasaray'ın gündemine gelmişti. Ancak Sarı-Kırmızılılar tercihlerini farklı isimlerden yana kullanmıştı.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray ondan vazgeçmiyor! Yeniden gündeme geldi

İTALYANLAR TAKİPTE

Alman basınında yer alan bir başka iddiaya göre ise İtalya'dan 4-5 kulüp Gronbaek'i yakından takip ediyor.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray ondan vazgeçmiyor! Yeniden gündeme geldi

Son iki sezonda gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken genç futbolcu için haziran ayından itibaren büyük bir kapışma yaşanabileceği gelen bilgiler arasında.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray ondan vazgeçmiyor! Yeniden gündeme geldi

Takvim'in haberine göre, Galatasaray'ın bu nedenle elini çabuk tutmak istediği ve kısa süre içinde görüşmelerin başlayacağı belirlendi.

Fenerbahçe'de Cengiz Ünder şoku! Kayserispor...
G.Saray'dan bomba transfer harekatı! Ziyech devreye girdi
DİĞER
Sırra kadem basmıştı! Selena'nın Selin'i Türkiye'ye döndü! İşte 31 yaşındaki Cansu Demirci'nin son hali...
İbrahim Oktugan'ın son görüntüleri ortaya çıktı: Kanlar içinde yere yığıldı yardım istedi
G.Saray'a İtalyan rüzgarı!
F.Bahçeli yıldızdan Kartal'a isyan!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Hasan Arat:Bu kulüpten elinizi çekin
Rashica'ya 3 talip! Transfer...
İstanbul baraj doluluk oranı 11 MAYIS rakamları
TV 8 CANLI YAYIN
tv8 5 CANLI İZLE! tv8,5 frekans bilgileri 2024
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Özbek'ten F.Bahçe ve Beşiktaş'a sitem! Özbek'ten F.Bahçe ve Beşiktaş'a sitem! 12:15
Atalanta - Roma maçı ne zaman? Atalanta - Roma maçı ne zaman? 12:12
Juventus - Salernitana maçı ne zaman? Juventus - Salernitana maçı ne zaman? 12:09
Hellas Verona - Torino maçı ne zaman? Hellas Verona - Torino maçı ne zaman? 11:47
Genoa - Sassuolo maçı ne zaman? Genoa - Sassuolo maçı ne zaman? 11:43
Lazio - Empoli maçı ne zaman? Lazio - Empoli maçı ne zaman? 11:40
Daha Eski
Hasan Arat:Bu kulüpten elinizi çekin Hasan Arat:Bu kulüpten elinizi çekin 11:18
Özbek'ten flaş Mbappe sözleri! Özbek'ten flaş Mbappe sözleri! 11:05
Galatasaray ondan vazgeçmiyor! Galatasaray ondan vazgeçmiyor! 10:33
G.Saray'a İtalyan rüzgarı! G.Saray'a İtalyan rüzgarı! 10:32
G.Saray'dan bomba transfer harekatı! Ziyech devreye girdi G.Saray'dan bomba transfer harekatı! Ziyech devreye girdi 10:31
Rashica'ya 3 talip! Transfer... Rashica'ya 3 talip! Transfer... 10:09