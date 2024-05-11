TRANSFER HABERİ: Galatasaray ondan vazgeçmiyor! Yeniden gündeme geldi

Bu sezon orta alanın merkezinde ciddi problemler yaşayan Galatasaray transferde gözünü yine bu bölgeye çevirmiş durumda...

Transferin son gününde kadroya katılan Tanguy Ndombele konusunda büyük bir hayal kırıklığına uğrayan, Sergio Oliveira'dan ise sakatlık ve disiplin problemleri nedeniyle neredeyse hiç katkı alamayan Sarı-Kırmızılılar bu kez hata yapmak istemiyor.