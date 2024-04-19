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BEŞİKTAŞ - ANKARAGÜCÜ MAÇI CANLI İZLE | Beşiktaş - Ankaragücü maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Beşiktaş, Ankaragücü'nü konuk ediyor. Ligde çıktığı son 5 müsabakada galibiyet elde edemeyen siyah-beyazlılardan 7 sporcu, sakatlık nedeniyle forma giyemeyecek. Bahattin Şimşek'in yöneteceği maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri merak ediliyor. Peki Beşiktaş - Ankaragücü maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 19 Nisan 2024 Cuma 11:10 Güncelleme Tarihi: 19 Nisan 2024 Cuma 11:30
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BEŞİKTAŞ - ANKARAGÜCÜ MAÇI CANLI İZLE | Beşiktaş - Ankaragücü maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Beşiktaş - Ankaragücü maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Trendyol Süper Lig'de heyecan 33. hafta maçları ile devam ediyor. Tüpraş Stadı'nda oynanacak haftanın açılış karşılaşmasında Beşiktaş, başkent temsilcisi Ankaragücü'nü konuk edecek. Tek hedefin galibiyet olduğu siyah-beyazlılarda Semih Kılıçsoy, Mert Günok, Amir, Rebic, Emrecan,

Colley ve Zaynutdinov sakatlıkları nedeniyle oynayamayacak. Bahattin Şimşek'in düdük çalacağı maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri merak ediliyor. Peki Beşiktaş - Ankaragücü maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

BEŞİKTAŞ - ANKARAGÜCÜ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Beşiktaş - Ankaragücü maçı 19 Nisan Cuma günü saat 19:00'da oynanacak. Mücadeleyi beIN Sports 1'de canlı izleyebilirsiniz.

SİYAH-BEYAZLILAR 7 EKSİK

Siyah-beyazlı akım, bugünkü Ankaragücü müsabakasına tam 7 eksikle çıkacak. Yılport Samsunspor ile oynanan son maçta sakatlanan Semih Kılıçsoy ile Mert Günok, bu maçta forma giymeyecekler. Uzun süreli sakatlığı nedeniyle sözleşmesi dondurulan Amir Hadziahmetovic ile ameliyat edilen Ante Rebic de kadroda yer alamayacak. Siyah-beyazlı kulüp dün akşam da 3 ismin daha kadroda olmayacağını açıkladı. Colley, Emrecan Terzi ve Bakhtiyor Zaynutdinov da bu akşamki maçta oynamıyor.

KUPA ÖNCESİ PSİKOLOJİK ÜSTÜNLÜK

Siyah-beyazlı ekip Ziraat Türkiye Kupası'nı müzesine götürmek istiyor. Başkan ve yöneticiler bu sezon Türkiye Kupası'nı hedef olarak görürken, teknik heyet ve futbolcular da sezonu en az bir kupayla kapatmayı hedeflemiş durumda. Hayal kırıklığı yaşanan sezonu mutlu bitirmek isteyen Beşiktaş, kupada karşılaşacağı A.Gücü'yle ilk kozlarını bu akşam ligde paylaşacak. Bugünkü maçı kazanıp rakibine karşı psikolojik üstünlük elde etmek isteyen Beşiktaş ayrıca 5 maçlık kötü gidişata da son verme niyetinde.

TAKIM İSTATİSTİKLERİ

Süper Lig'de yaptığı 32 maçta 14 galibiyet, 6 beraberlik ve 12 yenilgi yaşayan Beşiktaş, hanesine 48 puan yazdırabildi. Siyah-beyazlı ekip haftaya averajla 4. sırada girdi. Oynadığı maçların 8'ini kazanan, 13'ünde berabere kalan ve 11'inden yenilgiyle ayrılan A.Gücü ise 37 puanla 13. sırada yer aldı. İki takım arasında sezonun ilk yarısında Ankara'da oynanan müsabaka 1-1 beraberlikle sonuçlanmıştı.

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