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Beşiktaş'tan sağ bek hamlesi! Transferde rota İngiltere

Bu sezon şampiyonluk yarışının uzağında kalan Beşiktaş, gelecek sezon için transfer çalışmalarına hız verdi. Siyah-beyazlılar sağ bek bölgesini güçlendirmek isterken, aradığı ismi İngiltere'de buldu. İşte detaylar... | Beşiktaş transfer haberleri (BJK spor haberi)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 08 Nisan 2024 Pazartesi 06:50
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Beşiktaş'tan sağ bek hamlesi! Transferde rota İngiltere

Gelecek sezonun kadro planlamasına şimdiden başlayan Beşiktaş, transfere yoğunlaştı. Takvim'in haberine göre, sağ beke tartışmasız bir takviye yapmayı planlayan Kartal, rotasını İngiltere Ligi olarak belirledi.

Beşiktaş'tan sağ bek hamlesi! Transferde rota İngiltere

HEDEF İSİM VLADIMIR COUFAL

Rosier'i gelecek sezon kadrosunda düşünmeyen Kartal, İngiltere Premier Ligi ekiplerinden West Ham United'da görev yapan Çek futbolcu Vladimir Coufal'ı listesine aldı. Sağ bek dışında sağ açıkta da oynayabilen 31 yaşındaki futbolcunun sözleşmesi sezon sonunda bitecek.

Beşiktaş'tan sağ bek hamlesi! Transferde rota İngiltere

Ancak; West Ham, 9 milyon Euro güncel piyasa değeri olan futbolcunun sözleşmesini 1 yıl daha uzatma opsiyonuna sahip durumda. 1.74'lük bek için Beşiktaş'ın hamle yapmayı düşündüğü öğrenildi.

Beşiktaş'tan sağ bek hamlesi! Transferde rota İngiltere

SKORER BIR SAĞ BEK OYUNCUSU

West Ham ile maaş konusunda uzlaşmaya sağlayamayan Coufal, bu sezon ligde 29 maçta 7 asist katkısı sağladı. Tecrübeli oyuncu, daha önce Slavia Prag, Slovan Liberec, Opava ve Hlucin takımlarında da oynadı. Kariyerinde toplamda 421 maça çıkan futbolcu, 14 gol atarken, takımlarına 39 da asist katkısı verdi.

Beşiktaş'tan sağ bek hamlesi! Transferde rota İngiltere

COUFAL'IN İKİ TALİBİ VAR

'Cuf' lakaplı Vladimir Coufal'a Almanya'dan Bayer Leverkusen ve adı açıklanmayan bir İngiliz takımının ilgi gösterdiği ifade ediliyor.

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