Beşiktaş'tan sağ bek hamlesi! Transferde rota İngiltere
Bu sezon şampiyonluk yarışının uzağında kalan Beşiktaş, gelecek sezon için transfer çalışmalarına hız verdi. Siyah-beyazlılar sağ bek bölgesini güçlendirmek isterken, aradığı ismi İngiltere'de buldu. İşte detaylar... | Beşiktaş transfer haberleri (BJK spor haberi)
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SKORER BIR SAĞ BEK OYUNCUSU
West Ham ile maaş konusunda uzlaşmaya sağlayamayan Coufal, bu sezon ligde 29 maçta 7 asist katkısı sağladı. Tecrübeli oyuncu, daha önce Slavia Prag, Slovan Liberec, Opava ve Hlucin takımlarında da oynadı. Kariyerinde toplamda 421 maça çıkan futbolcu, 14 gol atarken, takımlarına 39 da asist katkısı verdi.
COUFAL'IN İKİ TALİBİ VAR
'Cuf' lakaplı Vladimir Coufal'a Almanya'dan Bayer Leverkusen ve adı açıklanmayan bir İngiliz takımının ilgi gösterdiği ifade ediliyor.
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