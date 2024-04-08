Beşiktaş'tan sağ bek hamlesi! Transferde rota İngiltere

SKORER BIR SAĞ BEK OYUNCUSU West Ham ile maaş konusunda uzlaşmaya sağlayamayan Coufal, bu sezon ligde 29 maçta 7 asist katkısı sağladı. Tecrübeli oyuncu, daha önce Slavia Prag, Slovan Liberec, Opava ve Hlucin takımlarında da oynadı. Kariyerinde toplamda 421 maça çıkan futbolcu, 14 gol atarken, takımlarına 39 da asist katkısı verdi.