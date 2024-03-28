TRANSFER HABERLERİ - Orkun Kökçü Beşiktaş'a gelecek mi? Kararını verdi

Benfica'ya rekor bedelle transfer olan milli futbolcu Orkun Kökçü, Hollanda basınına verdiği röportaj sonrasında teknik direktör Roger Schmidt tarafından kadro dışı bırakıldı.

Kulübünde kadro dışı bırakılan oyuncuya Beşiktaş talip oldu. NTV Spor'un Recod gazetesinden aktardığı habere göre Beşiktaş, Orkun Kökçü'ye imza attırmak için girişimde bulundu. Milli futbolcu ise siyah beyazlıların teklifini reddetti.