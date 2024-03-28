TRANSFER HABERLERİ - Orkun Kökçü Beşiktaş'a gelecek mi? Kararını verdi
Son dakika Beşiktaş transfer haberleri... Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, gündemine Benfica forması giyen Orkun Kökçü'yü almıştı. Milli futbolcu, transfer kararını verdi. İşte detaylar... (BJK transfer haberleri)
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Benfica'da kendini ispatlamak isteyen 23 yaşındaki oyuncu Türkiye'de top koşturmak istemiyor. Orkun Kökçü daha önce Türkiye'de Beşiktaş'ı desteklediğini açıklamıştı.
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