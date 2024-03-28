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TRANSFER HABERLERİ - Orkun Kökçü Beşiktaş'a gelecek mi? Kararını verdi

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri... Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, gündemine Benfica forması giyen Orkun Kökçü'yü almıştı. Milli futbolcu, transfer kararını verdi. İşte detaylar... (BJK transfer haberleri)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 28 Mart 2024 Perşembe 11:20
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TRANSFER HABERLERİ - Orkun Kökçü Beşiktaş'a gelecek mi? Kararını verdi

Benfica'ya rekor bedelle transfer olan milli futbolcu Orkun Kökçü, Hollanda basınına verdiği röportaj sonrasında teknik direktör Roger Schmidt tarafından kadro dışı bırakıldı.

TRANSFER HABERLERİ - Orkun Kökçü Beşiktaş'a gelecek mi? Kararını verdi

Milli takıma katıldıktan sonra açıklama yapan Kökçü, kamptan döndükten sonra teknik direktör ve kulüp yetkilileriyle konuşacağını duyurmuştu.

TRANSFER HABERLERİ - Orkun Kökçü Beşiktaş'a gelecek mi? Kararını verdi

Kulübünde kadro dışı bırakılan oyuncuya Beşiktaş talip oldu. NTV Spor'un Recod gazetesinden aktardığı habere göre Beşiktaş, Orkun Kökçü'ye imza attırmak için girişimde bulundu. Milli futbolcu ise siyah beyazlıların teklifini reddetti.

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