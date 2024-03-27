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Beşiktaş Fatih Karagümrük maçı HANGİ KANALDA? | Beşiktaş - Karagümrük maçı ne zaman, saat kaçta?

Trendyol Süper Lig'de milli ara verilmesinin ardından hazırlık maçlarına yoğunlaşan Beşiktaş, Fatih Karagümrük ile kozlarını paylaşacak. İlk hazırlık maçında Buducnost'a karşı farklı galibiyet elde eden siyah-beyazlılar, bu maçı da alarak motivasyonunu arşa çıkarmayı hedefliyor. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri merak ediliyor. Peki Beşiktaş - Karagümrük maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 27 Mart 2024 Çarşamba 11:50 Güncelleme Tarihi: 27 Mart 2024 Çarşamba 12:10
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Beşiktaş Fatih Karagümrük maçı HANGİ KANALDA? | Beşiktaş - Karagümrük maçı ne zaman, saat kaçta?

Beşiktaş - Fatih Karagümrük maçını canlı takip etmek için TIKLAYIN

Fernando Santos yönetimindeki Beşiktaş, milli arada 2. hazırlık maçına çıkacak. Buducnost ile olan mücadelesinde farklı galibiyet elde ederek gücünü yeniden gösteren siyah-beyazlılar, Fatih Karagümrük maçında da benzer skoru hedefliyor. Peki Beşiktaş - Karagümrük maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

BEŞİKTAŞ - FATİH KARAGÜMRÜK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Beşiktaş - Fatih Karagümrük maçı 28 Mart Perşembe günü saat 16.00'da oynanacak.

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