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BEŞİKTAŞ - BUDUCNOST MAÇI CANLI İZLE | Beşiktaş - Buducnost maçı HANGİ KANALDA? Saat kaçta?

Trendyol Süper Lig'in milli araya girmesi üzerine hazırlık maçlarına yoğunlaşan Beşiktaş, ilk maçında Buducnost ile karşı karşıya gelecek. Fernando Santos yönetimindeki siyah-beyazlılar, Karadağ ekibi karşısında galibiyet alarak moral bulmak istiyor. Peki Beşiktaş - Buducnost maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 23 Mart 2024 Cumartesi 11:20 Güncelleme Tarihi: 23 Mart 2024 Cumartesi 11:20
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BEŞİKTAŞ - BUDUCNOST MAÇI CANLI İZLE | Beşiktaş - Buducnost maçı HANGİ KANALDA? Saat kaçta?

Fernando Santos yönetimindeki Beşiktaş, milli arada 2 hazırlık maçına çıkacak. Beşiktaş, Buducnost ile kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve araştırılıyor. Peki, Beşiktaş - Buducnost maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

BEŞİKTAŞ - BUDUCNOST MAÇI canlı izlemek için tıklayın

BEŞİKTAŞ - BUDUCNOST MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Beşiktaş - Buducnost maçı 23 Mart Cumartesi günü 16.00'da oynanacak. Beşiktaş'ın rsmi Twitter hesabından yaptığı açıklamaya göre maç, Beşiktaş'ın Youtube kanalından naklen canlı yayınlanacak.

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