Haberler Beşiktaş BEŞİKTAŞ HABERİ: Fernando Santos'tan flaş transfer talebi! "Onun gibi olmasın"

BEŞİKTAŞ HABERİ: Fernando Santos'tan flaş transfer talebi! "Onun gibi olmasın"

Beşiktaş'ta yeni sezon planlaması için çalışmalar başladı. Feyyaz Uçar ve Samet Aybaba görüşen teknik direktörü Fernando Santos, kadrodaki bir isimden örnek vererek yapılacak yeni transferler için dikkat çeken bir talepte bulundu. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 15 Mart 2024 Cuma 09:35
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BEŞİKTAŞ HABERİ: Fernando Santos'tan flaş transfer talebi! "Onun gibi olmasın"

Trendyol Süper Lig'de erken havlu atan Beşiktaş, 3.'lük yarışında da Trabzonspor'un gerisinde kaldı. Siyah-beyazlılarda kötü gidişata Portekizli teknik adam Fernando Santos da çare olamadı.

BEŞİKTAŞ HABERİ: Fernando Santos'tan flaş transfer talebi! "Onun gibi olmasın"

Derbide Galatasaray'a sahasında 1-0 mağlup olan Kartal, son olarak deplasmanda da Gaziantep FK'ya 2-0 kaybetti. Santos'un öğrencileri, özellikle gol yollarında büyük sıkıntı yaşıyor.

BEŞİKTAŞ HABERİ: Fernando Santos'tan flaş transfer talebi! "Onun gibi olmasın"

Yeni sezonda bu durumu tersine çevirmek isteyen ve şampiyonluk hedefleyen Beşiktaş'ya yönetim, kadroda köklü bir değişim için kolları sıvadı.

BEŞİKTAŞ HABERİ: Fernando Santos'tan flaş transfer talebi! "Onun gibi olmasın"

Öte yandan sonuç alamayan teknik direktör Fernando Santos'un takımdaki geleceği tarrtışma konusu olurken, Feyyaz Uçar ve Samet Aybaba ile bir görüşme gerçekleştiren tecrübeli teknik adamdan flaş bir talep geldi.

BEŞİKTAŞ HABERİ: Fernando Santos'tan flaş transfer talebi! "Onun gibi olmasın"

Santos, yapılan görüşmede, kendisinin bilgisi dışında olan oyuncularla kesinlikle görüşme bile yapılmamasını istedi.

BEŞİKTAŞ HABERİ: Fernando Santos'tan flaş transfer talebi! "Onun gibi olmasın"

Portekizli çalıştırıcının Worrall'ı örnek olarak göstererek, "Kiralık da olsa, bize yeterince katkı veremeyecek oyuncu istemiyorum" dediği ifade edildi.

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