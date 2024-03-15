BEŞİKTAŞ HABERİ: Fernando Santos'tan flaş transfer talebi! "Onun gibi olmasın"

Beşiktaş'ta yeni sezon planlaması için çalışmalar başladı. Feyyaz Uçar ve Samet Aybaba görüşen teknik direktörü Fernando Santos, kadrodaki bir isimden örnek vererek yapılacak yeni transferler için dikkat çeken bir talepte bulundu. İşte detaylar...
Trendyol Süper Lig'de erken havlu atan Beşiktaş, 3.'lük yarışında da Trabzonspor'un gerisinde kaldı. Siyah-beyazlılarda kötü gidişata Portekizli teknik adam Fernando Santos da çare olamadı.
Derbide Galatasaray'a sahasında 1-0 mağlup olan Kartal, son olarak deplasmanda da Gaziantep FK'ya 2-0 kaybetti. Santos'un öğrencileri, özellikle gol yollarında büyük sıkıntı yaşıyor.
Yeni sezonda bu durumu tersine çevirmek isteyen ve şampiyonluk hedefleyen Beşiktaş'ya yönetim, kadroda köklü bir değişim için kolları sıvadı.
Öte yandan sonuç alamayan teknik direktör Fernando Santos'un takımdaki geleceği tarrtışma konusu olurken, Feyyaz Uçar ve Samet Aybaba ile bir görüşme gerçekleştiren tecrübeli teknik adamdan flaş bir talep geldi.
Santos, yapılan görüşmede, kendisinin bilgisi dışında olan oyuncularla kesinlikle görüşme bile yapılmamasını istedi.
Portekizli çalıştırıcının Worrall'ı örnek olarak göstererek, "Kiralık da olsa, bize yeterince katkı veremeyecek oyuncu istemiyorum" dediği ifade edildi.