Beşiktaş'ta Demir Ege Tıknaz bilmecesi! Parladığı gibi söndü

Beşiktaş'ın genç yıldızlarından Demir Ege adeta kayıplara karıştı. Siyah-beyazlılarda Antep maçında sakatlanan Musrati'nin yerine Santos'un tercihi Amartey oldu.

Portekizli hoca, Galatasaray karşısında "O, 8 numara değil 6 numara" diyerek neden şans vermediğini açıkladığı Demir Ege Tıknaz'a 6 numara eksikliğinde de formayı vermemiş oldu.