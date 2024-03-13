Beşiktaş'ta Demir Ege Tıknaz bilmecesi! Parladığı gibi söndü
Süper Lig devlerinden Beşiktaş'ta bu sezon en çok dikkat çeken isimlerden olan ve gösterdiği performansla siyah-beyazlı taraftarları heyecanlandıran genç yetenek Demir Ege Tıknaz'ın son durumu kafaları karıştırdı. İşte detaylar...
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Demir Ege, son 6 maçta sadece 1 dakika şans bulurken kulübeye hapsoldu.
Fernando Santos'un genç yeteneğe süre vermemesi siyah-beyazlı taraftarlar tarafından eleştiri konusu oldu. Bu nedenle oyuncunun durumu merakla takip ediliyor.
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