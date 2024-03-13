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Beşiktaş'ta Demir Ege Tıknaz bilmecesi! Parladığı gibi söndü

Süper Lig devlerinden Beşiktaş'ta bu sezon en çok dikkat çeken isimlerden olan ve gösterdiği performansla siyah-beyazlı taraftarları heyecanlandıran genç yetenek Demir Ege Tıknaz'ın son durumu kafaları karıştırdı. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 13 Mart 2024 Çarşamba 09:05
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Beşiktaş'ta Demir Ege Tıknaz bilmecesi! Parladığı gibi söndü

Beşiktaş'ın genç yıldızlarından Demir Ege adeta kayıplara karıştı. Siyah-beyazlılarda Antep maçında sakatlanan Musrati'nin yerine Santos'un tercihi Amartey oldu.

Beşiktaş'ta Demir Ege Tıknaz bilmecesi! Parladığı gibi söndü

Portekizli hoca, Galatasaray karşısında "O, 8 numara değil 6 numara" diyerek neden şans vermediğini açıkladığı Demir Ege Tıknaz'a 6 numara eksikliğinde de formayı vermemiş oldu.

Beşiktaş'ta Demir Ege Tıknaz bilmecesi! Parladığı gibi söndü

Santos, Karagümrük, Pendikspor, Adana Demirspor ve Sivasspor maçlarında oynattığı Demir Ege'yi sonrasında ise adeta sildi.

Beşiktaş'ta Demir Ege Tıknaz bilmecesi! Parladığı gibi söndü

Demir Ege, son 6 maçta sadece 1 dakika şans bulurken kulübeye hapsoldu.

Beşiktaş'ta Demir Ege Tıknaz bilmecesi! Parladığı gibi söndü

Fernando Santos'un genç yeteneğe süre vermemesi siyah-beyazlı taraftarlar tarafından eleştiri konusu oldu. Bu nedenle oyuncunun durumu merakla takip ediliyor.

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