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Beşiktaş Emlakjet Avrupa'da yarı final için parkeye çıkıyor

Son dakika spor haberleri... Temsilcimiz Beşiktaş Emlakjet BKT Avrupa Kupası çeyrek final karşılaşmasında, 13 Mart Çarşamba günü İsrail temsilcisi Hapoel Shlomo ile karşılaşacak. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 12 Mart 2024 Salı 12:12
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Beşiktaş Emlakjet Avrupa'da yarı final için parkeye çıkıyor

Beşiktaş Emlakjet Erkek Basketbol Takımı, BKT Avrupa Kupası çeyrek finalinde 13 Mart Çarşamba günü İsrail temsilcisi Hapoel Shlomo ile karşı karşıya gelecek.

Litvanya'nın başkenti Vilnius'taki Avia Solutions Group Arena'da oynanacak müsabaka, TSİ 20.30'da başlayacak.

Normal sezonu A Grubu'nda 9 galibiyet ve 9 mağlubiyetle 6. sırada tamamlayan Beşiktaş Emlakjet, 8'li final turunda İspanya'nın Gran Canaria takımını 80-78'lik skorla geçerek adını çeyrek finale yazdırdı.

Hapoel Shlomo ise 13 galibiyet ve 5 mağlubiyetle A Grubu'nu 2. sırada bitirerek doğrudan çeyrek finale yükseldi.

Kupada çeyrek final, tek maç eleme sistemine göre oynanacak. Karşılaşmayı kazanan ekip, yarı finale yükselecek.

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