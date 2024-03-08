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Palabıyık’tan itiraf

Eski hakem Ali Palabıyık, bir YouTube kanalında önemli açıklamalar yaptı. Palabıyık şu ifadeleri kullandı: "Beşiktaş-F.Bahçe maçındaki Robin van Persie - Tosic pozisyonunda 'VAR' sistemi yoktu. Keşke VAR olsaydı. Tosic'in hareketinden hemen önce Robin van Persie'nin bir hareketi var. Biz, hakem ekibi olarak onu görmedik. Keşke görüp bana yardım etselerdi."

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 08 Mart 2024 Cuma 06:50
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Palabıyık’tan itiraf
Eski hakem Ali Palabıyık, bir YouTube kanalında önemli açıklamalar yaptı. Palabıyık şu ifadeleri kullandı: "Beşiktaş-F.Bahçe maçındaki Robin van Persie - Tosic pozisyonunda 'VAR' sistemi yoktu. Keşke VAR olsaydı. Tosic'in hareketinden hemen önce Robin van Persie'nin bir hareketi var. Biz, hakem ekibi olarak onu görmedik. Keşke görüp bana yardım etselerdi."
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