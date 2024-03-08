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Palabıyık’tan itiraf
Eski hakem Ali Palabıyık, bir YouTube kanalında önemli açıklamalar yaptı. Palabıyık şu ifadeleri kullandı: "Beşiktaş-F.Bahçe maçındaki Robin van Persie - Tosic pozisyonunda 'VAR' sistemi yoktu. Keşke VAR olsaydı. Tosic'in hareketinden hemen önce Robin van Persie'nin bir hareketi var. Biz, hakem ekibi olarak onu görmedik. Keşke görüp bana yardım etselerdi."
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