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BEŞİKTAŞ HABERİ: Semih varsa sorun yok! Derbi öncesi dikkat çeken detay

Beşiktaş'ta kötü geçen sezonun en büyük kazancı şüphesiz Semih Kılıçsoy... Genç golcü, attığı goller ve performansıyla son dönemde yıldızının parlattı. Semih, teknik direktör Fernando Santos’un Galatasaray derbisindeki en önemli silahı olacak. Zorlu karşılaşma öncesinde 18 yaşındaki yıldızla ilgili dikkat çeken bir detay ortaya çıktı. İşte ayrıntılar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 02 Mart 2024 Cumartesi 06:50
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BEŞİKTAŞ HABERİ: Semih varsa sorun yok! Derbi öncesi dikkat çeken detay

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Beşiktaş'ta tüm gözler yarın Tüpraş Stadı'nda oynanacak Galatasaray derbisine çevrilmiş durumda. Geride kalan 27 maçta 14 galibiyet, 4 beraberlik, 9 mağlubiyet sonucu 46 puanla dördüncü basamakta yer alan siyah-beyazlılar, sarı-kırmızılıların 26 puan gerisinde yer alıyor. Şampiyonluktan oldukça uzaklaşan ve rotayı Türkiye Kupası'na çeviren Kara Kartal, derbi zaferiyle hem taraftarını mutlu etmek hem de ligde elde ettiği 4 maçlık yenilmezlik serisini sürdürmenin peşinde.

İKİ MAÇTA DUBLE YAPTI

Fernando Santos'un, Galatasaray karşısındaki en büyük kozu Semih Kılıçsoy olacak. Bu sezon ligde 14 müsabakada görev alan ve son 10 maçta ise 9 gol, 1 asist kaydeden Semih, pazar günü de ileri uçta sarı-kırmızılı ağları sarsmak için mücadele edecek. Süper Lig'de takımının en skorer futbolcusu konumunda bulunan 18 yaşındaki oyuncu, Rize ve Trabzonspor filelerine 2 gol gönderirken; Hatay, Kasımpaşa, Karagümrük, Konyaspor ve İstanbulspor maçlarında da 1'er kez gol sevinci yaşadı.

5 MAÇTA İLK GOLLERİ ATTI

Beşiktaş, 18 yaşındaki genç yıldız Semih Kılıçsoy'un gol sevinci yaşadığı 7 karşılaşmasının 6'sından galip ayrılırken, sadece Kasımpaşa'ya 3-1 kaybetti. Ayrıca söz konusu 6 müsabakanın 5'inde de ilk goller genç futbolcudan geldi. Hatayspor, Karagümrük, Trabzonspor, Konyaspor ve İstanbulspor maçlarının ilk gollerini atan Semih Kılıçsoy, siyah-beyazlıların 4-0 kazandığı Rizespor mücadelesinde takımının ikinci ve üçüncü gollerine adını yazdırmayı başardı.

DEVLER İZLEMEYE GELİYOR

Beşiktaş'ın genç golcüsü Semih Kılıçsoy, ortaya koyduğu performans ve attığı gollerle Avrupa'nın dev kulüplerini peşine taktı. Premier Lig'den Arsenal, Tottenham ve Manchester City, Bundesliga'dan Borissia Dortmund ve Leipzig, La Liga'dan Atletico Madrid ile Serie A'dan Juventus'un yetkililerinin derbiyi tribünden izleyecekleri ifade edildi

İÇ SAHADA DAHA ETKİLİ

Hafta sonunda Galatasaray'ı konuk edecek olan siyah-beyazlıların iç sahadaki performansı dikkati çekiyor. Beşiktaş, sahasındaki 13 maçta 8 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşarken 26 puan toplayabildi. Siyah-beyazlılar, bu sezonki iç saha maçlarında 20 gol atarken, kalesindeki 11 gole engel olamadı. Deplasmandaki 14 karşılaşmada 6 galibiyet, 2 beraberlik ve 6 mağlubiyet yaşayan siyah-beyazlıların iç sahada daha etkili olduğu görülüyor.

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