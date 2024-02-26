Spor yazarları İstanbulspor - Beşiktaş maçını değerlendirdi

Beşiktaş'ın ilk golünü atan Semih çok iyi geliyor, inşallah iyi gider. Bu tarz ve tip bir futbolcu benim yorumuma göre bir Alman takımına gitmeli. Orada alacaklarıyla 2 sene sonra müthiş bir yere gelecektir. Bu benim fikrim. Bakın İngiltere demiyorum. İkinci yarı Beşiktaş ikiyi de bulunca rahatladı, istediği gibi oynadı. Bir yerde de topa bastılar, Galatasaray maçını düşündüler. Ama derbiyi düşünmeyen biri vardı: Gedson Fernandes. Böyle hiç alakası olmayan yerde sarı kart görüp cezalı duruma düşersen futbolcu olarak bir yerlere gelemezsin. Hakemlik pek bir şey olmadı ama topun etrafında fazla gezdi. Futbolcuların oyun alanlarına müdahale etti. Onları rahatsız etti. Muci için de bir parantez açmak lazım. İyi bir kumaşa benziyor, iyi meziyetleri var. Hem Beşiktaş'a yardım edebilir hem de Beşiktaş ona yardımcı olur. Çünkü iki tarafın da buna ihtiyacı var.