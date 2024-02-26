Spor yazarları İstanbulspor - Beşiktaş maçını değerlendirdi

ERMAN TOROĞLU – DERBİYİ DÜŞÜNDÜ AMA…
İlk 45 dakikada Beşiktaş, tam bir deplasman takımı gibi oynadı. Oynadığı takım lig sonuncusu maç da deplasmanda... Demek ki bu teknik adam bu tarz bir oyunu tercih ediyor. Hani derler ya; bu adam eskiden de böyleydi. İlk yarıda Beşiktaş fazla çıkmadı. İki tane pozisyon buldu, birini yazdı. İstanbulspor'un bir oyun planı var. Tıkır tıkır oynuyorlar, hiç ukalalık yapmıyorlar. Tamamen futbola odaklanmışlar. Oyunu da çirkinleştirmiyorlar, terbiyesizlik de yok. Helal olsun onlara. Teknik adamını da tebrik ederim. Düşebilirler ama bu tarz mantıkla yönetilirlerse çok sağlam gelir ve bir daha düşmezler. Süper Lig'deki birçok takımın maddi açıdan durumu sakat, çoğu yok olacak. Yere sağlam basan kalacak. Bazıları da Arap sermayesine gidecek. Yıllar önce söylüyordum, hala aynı fikirdeyim.