Sakın kart görmeyin

Beşiktaş'ta İstanbulspor maçı öncesinde 8 oyuncu sarı kart cezası sınırında bulunuyor. Bu isimler kart görmesi halinde, bir sonraki hafta oynanacak olan Galatasaray derbisinde forma giyemeyecek. Siyah beyazlılarda bu karşılaşma öncesinde sarı kart ceza sınırındaki isimler teknik heyeti düşündürüyor. Beşiktaş'ta Necip Uysal, Arthur Masuaku, Jonas Svensson, Daniel Amartey, Gedson Fernandes, Bakhtiyar Zaynutdinov, Ege Tıknaz ve Semih Kılıçsoy sarı kart ceza sınırında yer alıyor. Bu oyuncular pazar günü oynanacak İstanbulspor maçında kart görmeleri halinde bir sonraki hafta oynanacak G.Saray derbisinde cezalı duruma düşecek. Teknik direktör Fernando Santos'un, kart sınırında olan isimlerle özel bir görüşme yaparak, "G.Saray derbisi öncesi sakın cezalı duruma düşmeyin" uyarısında bulunduğu öğrenildi.

FERNANDO SANTOS TARİHE GEÇTİ

Portekizli teknik adam, Beşiktaş'ın başında çıktığı ilk dört iç saha maçında gol yemeyen ilk teknik direktör oldu.

Beşiktaş'ta teknik direktör Santos tarihe geçti. Tüpraş Stadı'nda üst üste 3 kez kaybettikten sonra Karagümrük'ü 3-0 mağlup eden Kartal ardından Adana Demirspor ile 0-0 berabere kalırken Trabzonspor ve Konyaspor engelini de 2-0'la geçmeyi başardı. Önceliği savunmaya vermesi ve güvenli futbolu tercih ettiği için zaman zaman tepki çeken Santos bu seri ile önemli bir başarıya imza attı. Süper Lig tarihinde Beşiktaş'ın başında çıktığı ilk dört iç saha maçında gol yemeyen ilk teknik direktör Santos oldu.