Haberler Beşiktaş Sakın kart görmeyin

Sakın kart görmeyin

Teknik direktör Santos, sarı kart ceza sınırındaki 8 futbolcusuyla görüşerek “G.Saray derbisi öncesi sakın cezalı duruma düşmeyin” uyarısında bulundu

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 22 Şubat 2024 Perşembe 06:50
Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Sakın kart görmeyin

Beşiktaş'ta İstanbulspor maçı öncesinde 8 oyuncu sarı kart cezası sınırında bulunuyor. Bu isimler kart görmesi halinde, bir sonraki hafta oynanacak olan Galatasaray derbisinde forma giyemeyecek. Siyah beyazlılarda bu karşılaşma öncesinde sarı kart ceza sınırındaki isimler teknik heyeti düşündürüyor. Beşiktaş'ta Necip Uysal, Arthur Masuaku, Jonas Svensson, Daniel Amartey, Gedson Fernandes, Bakhtiyar Zaynutdinov, Ege Tıknaz ve Semih Kılıçsoy sarı kart ceza sınırında yer alıyor. Bu oyuncular pazar günü oynanacak İstanbulspor maçında kart görmeleri halinde bir sonraki hafta oynanacak G.Saray derbisinde cezalı duruma düşecek. Teknik direktör Fernando Santos'un, kart sınırında olan isimlerle özel bir görüşme yaparak, "G.Saray derbisi öncesi sakın cezalı duruma düşmeyin" uyarısında bulunduğu öğrenildi.

FERNANDO SANTOS TARİHE GEÇTİ

Portekizli teknik adam, Beşiktaş'ın başında çıktığı ilk dört iç saha maçında gol yemeyen ilk teknik direktör oldu.

Beşiktaş'ta teknik direktör Santos tarihe geçti. Tüpraş Stadı'nda üst üste 3 kez kaybettikten sonra Karagümrük'ü 3-0 mağlup eden Kartal ardından Adana Demirspor ile 0-0 berabere kalırken Trabzonspor ve Konyaspor engelini de 2-0'la geçmeyi başardı. Önceliği savunmaya vermesi ve güvenli futbolu tercih ettiği için zaman zaman tepki çeken Santos bu seri ile önemli bir başarıya imza attı. Süper Lig tarihinde Beşiktaş'ın başında çıktığı ilk dört iç saha maçında gol yemeyen ilk teknik direktör Santos oldu.

DİĞER
Kim der ki iki çocuk annesi! Aslışah Alkoçlar'ın bikinili Dubai pozlarına karın kasları damga vurdu! "Karını över misin"
Milli muharip uçağı KAAN dünya basınında! Alman itiraf etti: Başkan Erdoğan kazandı ABD kaybetti
Buruk'tan oyuncularına uyarı: Bize yakışan...
F.Bahçe'de kalacak mı? Flaş yanıt
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Beşiktaş'a Slovak kule!
Salih Uçan'ın yeni adresi hayrete düşürdü!
Az önce deprem mi oldu? 22 Şubat AFAD, Kandilli son depremler
Merkez Bankası Şubat faiz kararı ne zaman, saat kaçta?
TV8 CANLI İZLE | TV8 frekans bilgileri 2024 - TV8 canlı yayın izle bugün
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Porto 90+3'te kazandı! Porto 90+3'te kazandı! 01:02
Porto 90+3'te kazandı! Porto 90+3'te kazandı! 00:55
İtalya'da kazanan çıkmadı! İtalya'da kazanan çıkmadı! 00:54
İtalya'da kazanan çıkmadı! İtalya'da kazanan çıkmadı! 00:52
Eczacıbaşı'ndan önemli galibiyet Eczacıbaşı'ndan önemli galibiyet 00:43
Potada çifte zafer kazandık Potada çifte zafer kazandık 00:41
Daha Eski
Liverpool evinde rahat kazandı! Liverpool evinde rahat kazandı! 00:36
Liverpool evinde rahat kazandı! Liverpool evinde rahat kazandı! 00:35
Fenerbahçe filede mağlup Fenerbahçe filede mağlup 00:28
Terim'li Pana finalde! Terim'li Pana finalde! 23:33
Süper Kupa'da flaş karar! Yeni transferler... Süper Kupa'da flaş karar! Yeni transferler... 23:23
Ronaldo sevindi Nwakaeme üzüldü! Ronaldo sevindi Nwakaeme üzüldü! 23:23