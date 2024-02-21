TRANSFER HABERİ: Beşiktaş'a Tunuslu sol kanat! Bonservisi belli oldu

Şu an için iki taraf arasında görüşmelerin devam ettiği ve Beşiktaş'ın transfer için pes etmeyeceği bildirildi. Siyah beyazlıların birçok Avrupa kulübünün istemesine rağmen hala Tunuslu yıldızı kadrosuna katmayı umduğu yazıldı.