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TRANSFER HABERİ: Beşiktaş'a Tunuslu sol kanat! Bonservisi belli oldu

Son dakika spor haberi: Teknik direktör Fernando Santos yönetimindeki Beşiktaş, gelecek sezonun kadro planlamasına şimdiden başladı. Sol kanat mevkisine takviye düşünen siyah-beyazlılar, gündemine sürpriz bir ismi aldı. Beşiktaş'ın transfer gündemindeki yıldızın bonservis bedeli belli oldu. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 21 Şubat 2024 Çarşamba 14:52
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TRANSFER HABERİ: Beşiktaş'a Tunuslu sol kanat! Bonservisi belli oldu

Bu sezon istediği sonuçları alamayan ve şampiyonluk yarışının uzağında kalan Beşiktaş'ta gözler transfer çalışmalarına çevrildi.

TRANSFER HABERİ: Beşiktaş'a Tunuslu sol kanat! Bonservisi belli oldu

Siyah beyazlı kurmaylar gelecek sezon için iddialı bir kadro oluşturmayı hedefliyor. Bu doğrultuda scout ekibi hummalı şekilde araştırmalarına devam ediyor.

TRANSFER HABERİ: Beşiktaş'a Tunuslu sol kanat! Bonservisi belli oldu

Kartal'ın transfer gündemine dair ise sürpriz bir iddia geldi. Afrika basını, Beşiktaş'ın peşinde olduğu yıldızı duyurdu. İşte ayrıntılar...

TRANSFER HABERİ: Beşiktaş'a Tunuslu sol kanat! Bonservisi belli oldu

BEŞİKTAŞ'TAN LTAIEF BOMBASI!

Africafoot'ta yer alan habere göre Beşiktaş, bonservisi Basel'de bulunan Sayfallah Ltaief'i kadrosuna katmayı istiyor.

TRANSFER HABERİ: Beşiktaş'a Tunuslu sol kanat! Bonservisi belli oldu

Siyah beyazlıların, Tunuslu kanat oyuncusunu öncelikli hedef haline getirdiği kaydedildi. Bunun yanı sıra 23 yaşındaki isimle Beşiktaş'ın yanı sıra Belçika ekiplerinin de ilgilendiği vurgulandı.

TRANSFER HABERİ: Beşiktaş'a Tunuslu sol kanat! Bonservisi belli oldu

Siyah beyazlıların Sayfallah Ltaief için 3 yıllık bir kontrat teklifinde bulunacağı ancak İsviçre temsilcisinin yıldız futbolcuyu kolay kolay bırakmayı düşünmediği aktarıldı.

TRANSFER HABERİ: Beşiktaş'a Tunuslu sol kanat! Bonservisi belli oldu

Basel'in Ltaief için 4 milyon Euro'nun altındaki teklifleri değerlendirmeye almayacağı ifade edildi.

TRANSFER HABERİ: Beşiktaş'a Tunuslu sol kanat! Bonservisi belli oldu

Şu an için iki taraf arasında görüşmelerin devam ettiği ve Beşiktaş'ın transfer için pes etmeyeceği bildirildi. Siyah beyazlıların birçok Avrupa kulübünün istemesine rağmen hala Tunuslu yıldızı kadrosuna katmayı umduğu yazıldı.

TRANSFER HABERİ: Beşiktaş'a Tunuslu sol kanat! Bonservisi belli oldu

Ocak ayında FC Winterthur'a kiralanan Sayfallah Ltaief, bu sezon toplam 25 maça çıktı. Genç oyuncu bu karşılaşmalarda 9 gol ve 4 asistle oynadı.

TRANSFER HABERİ: Beşiktaş'a Tunuslu sol kanat! Bonservisi belli oldu

Güncel piyasa değeri 1 milyon Euro olan Sayfallah Ltaief, haziran ayında yeniden Basel'e dönecek. 1.78 boyundaki sol kanadın Basel ile olan sözleşmesi ise 2026'da sona erecek.

TRANSFER HABERİ: Beşiktaş'a Tunuslu sol kanat! Bonservisi belli oldu

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