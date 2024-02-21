TRANSFER HABERİ: Beşiktaş'a Tunuslu sol kanat! Bonservisi belli oldu
Son dakika spor haberi: Teknik direktör Fernando Santos yönetimindeki Beşiktaş, gelecek sezonun kadro planlamasına şimdiden başladı. Sol kanat mevkisine takviye düşünen siyah-beyazlılar, gündemine sürpriz bir ismi aldı. Beşiktaş'ın transfer gündemindeki yıldızın bonservis bedeli belli oldu. İşte detaylar...
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BEŞİKTAŞ'TAN LTAIEF BOMBASI!
Africafoot'ta yer alan habere göre Beşiktaş, bonservisi Basel'de bulunan Sayfallah Ltaief'i kadrosuna katmayı istiyor.
Siyah beyazlıların, Tunuslu kanat oyuncusunu öncelikli hedef haline getirdiği kaydedildi. Bunun yanı sıra 23 yaşındaki isimle Beşiktaş'ın yanı sıra Belçika ekiplerinin de ilgilendiği vurgulandı.
Siyah beyazlıların Sayfallah Ltaief için 3 yıllık bir kontrat teklifinde bulunacağı ancak İsviçre temsilcisinin yıldız futbolcuyu kolay kolay bırakmayı düşünmediği aktarıldı.
Basel'in Ltaief için 4 milyon Euro'nun altındaki teklifleri değerlendirmeye almayacağı ifade edildi.
Şu an için iki taraf arasında görüşmelerin devam ettiği ve Beşiktaş'ın transfer için pes etmeyeceği bildirildi. Siyah beyazlıların birçok Avrupa kulübünün istemesine rağmen hala Tunuslu yıldızı kadrosuna katmayı umduğu yazıldı.
Ocak ayında FC Winterthur'a kiralanan Sayfallah Ltaief, bu sezon toplam 25 maça çıktı. Genç oyuncu bu karşılaşmalarda 9 gol ve 4 asistle oynadı.
Güncel piyasa değeri 1 milyon Euro olan Sayfallah Ltaief, haziran ayında yeniden Basel'e dönecek. 1.78 boyundaki sol kanadın Basel ile olan sözleşmesi ise 2026'da sona erecek.
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