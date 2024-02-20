Kartal'dan çifte sorti

Beşiktaş, Süper Lig'in 26. haftasında ağırladığı Tümosan Konyaspor'u 2-0 mağlup etmeyi başardı. Tüpraş Stadı'nda oynanan karşılaşmada siyah-beyazlı takıma galibiyeti getiren golleri 49'da Semih Kılıçsoy ile 71'de Cenk Tosun kaydetti. Bu sonuçla ligde 13'üncü galibiyetini alan Beşiktaş puanını 43'e yükseltirken, 11'inci yenilgisini yaşayan Konyaspor ise 25 puanda kaldı. Son 5 Süper Lig maçında sadece 1 galibiyet alabilen Kara Kartal, Konyaspor galibiyetle hem moral buldu hem taraftarlarının yüzünü güldürdü.

SON 4 MAÇ 3. GALİBİYET

Siyah-beyazlılar bu galibiyetle evinde oynadığı son 4 maçta 3. galibiyetini almış oldu. Beşiktaş, evinde son yenilgisini 5 Ocak 2024 tarihinde ligin 19. haftasında Kasımpaşa'ya karşı 3-1'lik skorla aldı. Kara Kartal, ayrıca sahasındaki bu seride ağlarında da gol görmedi. Bu arada siyah-beyazlılar teknik direktör Santos yönetiminde çıktığı son 4 maçı da kaybetmedi. Santos'un öğrencileri, bu süreçte ligde Trabzonspor ve Konyaspor'u yenerken, Kayseri deplasmanından 1 puanla döndü, kupada da Antalya'yı devirdi.

MASUAKU 10 MAÇ SONRA

Beşiktaş'ın Demokratik Kongolu futbolcusu Arthur Masuaku, 10 müsabaka sonra siyah-beyazlı formayla maça çıktı. Son olarak Süper Lig'in 18. haftasında Atakaş Hatayspor ile oynanan müsabakada görev yapan Masuaku, milli takımıyla Afrika Uluslar Kupası'nda mücadele etmesi nedeniyle takımdan uzun süre ayrı kalmıştı. Arthur Masuaku, tüm kulvarlarda 10 maçın ardından siyah-beyazlı formayı giydi.

ABOUBAKAR ISLIKLANDI!

Siyah-beyazlıların golcü futbolcusu Vincent Aboubakar, tam 72 gün sonra maç kadrosunda kendine yer buldu. 81'inci dakikada Cenk Tosun'un yerine oyuna dahil olan Kamerunlu forvet sahaya adımı atarken tribünlerin ıslıklı protestosuna maruz kaldı. Aboubakar bu tepkileri herhangi bir yanıt vermedi. Vincent Aboubakar, son olarak 9 Aralık 2023 tarihinde Tüpraş Stadyumu'nda Fenerbahçe'ye 3-1 kaybedilen maçta forma giymişti. Golcü yıldız 25 Aralık'ta kadro dışı bırakılması, daha sonra ise Kamerun Milli Takımı ile Afrika Uluslar Kupası'nda mücadele eden ve burada sol uyluğundan sakatlanması nedeniyle siyahbeyazlıların tüm kulvarlarda yaptığı son 13 maçta forma giyememişti.

ERNEST MUCI DİREĞE TAKILDI!

Beşiktaş'ın yeni transferi Ernest Muci, dün akşam şanssız bir gece geçirdi. Bu sezon ilk kez Dolmabahçe'de siyah- beyazlı taraftarların önüne çıkan 22 yaşındaki Arnavut oyuncu, ilk kez asıl bölgesi olan 10 numara mevkiinde görev yaparken, her iki yarıda da birçok kez rakip kaleyi yokladı. Ernest Muci'nin 85'teki bir şutu direkten döndü. Arnavut yıldız oyundan çıkarken tribünlerden büyük alkış aldı.

TARAFTAR BİZİ İTEN GÜCÜMÜZ

Muci, Konyagalibiyetinin ardından şu ifadeleri kullandı. "Çok mutluyum, ilk iç saha maçımda 3 puan kazandığımız için. Taraftar bizi iten güç. Bugün de ikinci yarıda bunu çok fazla hissettik. Bu harika kulübün parçası olduğum için çok mutluyum. Faydalı olabileceğim her yerde, her pozisyonda oynayabilirim. Sahada olduğum sürece hücum fırsatları yaratmak istiyorum. Önemli olan takıma katkı verebilmek.

SALİH VE GHEZZAL TEPKİ ALDI

Siyah-beyazlıların iki tecrübeli ismi Rachid Ghezzal ile Salih Uçan da, Aboubakar gibi oyuna girerken tribünlerin tepkisiyle karşılaştı. Hem Cezayirli yıldız Ghezzal, hem de tecrübeli oyuncu Salih, ikinci yarının son bölümünde oyuna dahil olurken taraftarların ıslıklı protestosuna maruz kaldılar. Oyuncular saha içine yüzleri asık girdi.

SANTOS'TAN 4 DEĞİŞİKLİK

Dün akşam Konyaspor'u konuk eden Beşiktaş, son maçına göre 4 değişiklikle sahaya çıktı. Teknik direktör Santos, Kayserispor ile 0-0 berabere kaldıkları maça ilk 11'de başlayan Amartey, Worrall, Zaynutdinov ve Muleka'yı yedeğe çekti. Portekizli çalıştırıcı, Konyaspor karşısında ilk 11'de bu oyuncuların yerine Colley, Masuaku, Al-Musrati ve Rashica'yı sahaya sürdü.

RASHICA'DAN 3. ASİST

Beşiktaş'ın Kosovalı yıldızı Milot Rachica, bu sezon siyah-beyazlı forma altında 3'üncü asistini yaptı. Semih'in attığı golde pası veren isim olan Rasciha karşılaşma sonunda, "Her maça kazanmak için çıkıyoruz ama bu her zaman olmuyor. İlk yarıda rakibin oynamasına müsaade ettik ama bu normalde olmamalı. İkinci yarıda bunu değiştirdik ve kazanmayı başardık" dedi.

BEŞİKTAŞ'TA 8 EKSİK

Siyah-beyazlı takımda 8 futbolcu, Konyaspor karşısında kadroya dahil edilmedi. Sözleşmesi dondurulan Amir'in Hadziahmetovic'in yanı sıra Alex Chamberlain, Tayfur Bingöl, Yakup Arda Kılıç ve Mustafa Erhan Hekimoğlu, kadroda yer almadı. Ante Rebic, Umut Meraş ve Tayyip Talha Sanuç ise teknik direktör Fernando Santos'un kararı doğrultusunda kadroya alınmadı.