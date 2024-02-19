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BEŞİKTAŞ KONYASPOR MAÇI CANLI İZLE 📺 | Beşiktaş Konyaspor maçı ne zaman? BJK maçı hangi kanalda?

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Konyaspor'u ağırlayacak. Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak müsabakada Tugay Kaan Numanoğlu düdük çalacak. Beşiktaş'ta Konyaspor maçı öncesinde 5 eksik bulunuyor. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Beşiktaş - Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 19 Şubat 2024 Pazartesi 15:00 Güncelleme Tarihi: 19 Şubat 2024 Pazartesi 15:10
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BEŞİKTAŞ KONYASPOR MAÇI CANLI İZLE 📺 | Beşiktaş Konyaspor maçı ne zaman? BJK maçı hangi kanalda?

Beşiktaş - Konyaspor maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Trendyol Süper Lig'de heyecan sürüyor. Beşiktaş ile Konyaspor kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Beşiktaş - Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

BEŞİKTAŞ - KONYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Beşiktaş - Konyaspor maçı 19 Şubat Pazartesi günü saat 20.00'de oynanacak. Mücadeleyi beIN Sports 1'de canlı izleyebilirsiniz.

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BEŞİKTAŞ - KONYASPOR MAÇI MUHTEMEL 11'İ

Beşiktaş: Mert, Onur, Necip, Worrall, Masuaku, Musrati, Fernandes, Muci, Muleka, Semih, Aboubakar.

Tümosan Konyaspor: Slovik, Ahmet, Uğurcan, Damjanovic, Guilherme, Nzonzi, Cicaldau, Soner, Ethemi, Prip, Cikalleshi.

46. RANDEVU

Beşiktaş ile Konyaspor bugün 46. defa karşı karşıya gelecekler. Önceki 45 randevuda Kartal 25 galibiyet elde etti. Yeşil-beyazlılar ise sahadan 6 defa 3 puana uzandı. 14 müsabaka ise beraberlikle sonuçlandı. Beşiktaş 84 defa fileleri havalandırdı. Konyaspor'un 43 golü bulunuyor. İki takım arasında sezonun ilk devresindeki maçı 2-0 Kartal kazanmıştı.

FERNANDO SANTOS'TAN MUCI'YE VUR EMRİ!

Beşiktaş'ın yeni transferi Muci'ye, Portekizli Teknik Direktör Fernando Santos'tan yeni görev geldi. Fernando Santos, Konyaspor müsabakasında Muci'ye uzaktan şutlarla gol aramasını söyledi. Santos 23 yaşındaki futbolcunun şut yeteneklerinden faydalanmak için böyle bir karar aldı.

BEŞİKTAŞ'TA 5 EKSİK

Kartal'da Konyaspor karşılaşması öncesinde 5 futbolcu yok. Sözleşmesi dondurulan Amir Hadziahmetovic'in yanı sıra Alex-Oxlade Chamberlain, Tayfur Bingöl, Yakup Arda Kılıç ve Mustafa Erhan Hekimoğlu kadroda yer almayacak.

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