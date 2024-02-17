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Ve Masuaku yeniden 11’de
Siyah-beyazlıların tecrübeli savunma oyuncusu Arthur Masuaku'nun, Konya maçında ilk 11'de sahaya çıkmasına kesin gözüyle bakılıyor. Teknik direktör Santos'un, Afrika Kupası'nda başarılı bir performans sergileyerek geri dönen 30 yaşında sol beki başlama düdüğüyle birlikte sahaya süreceği ifade edildi. Siyah-beyazlıların Masuaku'nun gelişiyle birlikte sol kanadı yeniden daha etkin bir şekilde kullanmasına kesin gözüyle bakılıyor.
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