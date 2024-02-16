Worrall’a tam destek

Beşiktaş'ın yeni transferlerinden Joe Worrall'a İngiltere'den tam destek geldi. Ada basınından Colin Fray, Nottingham Forest'ın Joe Worrall'ı Beşiktaş'a kiralık olarak verme kararını değerlendirirken şu ifadeleri kullandı: "O, bu kadroda yer alan herkes gibi her zaman hatırlanacaktır. Worrall şu anda pek çok Forest oyuncusu gibi kiralık durumda, ne zaman City Ground'a dönerse kesinlikle memnuniyetle karşılanacağına eminim."

İngilizler, Worrall için "Her zaman kaptanlığı hak eden biri olacak" yorumunu yaptı.