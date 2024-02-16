Haberler Beşiktaş Worrall’a tam destek

Worrall’a tam destek

Ada basını İngiliz yıldız için “Worrall bu kadroda her zaman en iyi şekilde hatırlanacaktır” ifadelerine yer verdi

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 16 Şubat 2024 Cuma 06:50
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Worrall’a tam destek

Beşiktaş'ın yeni transferlerinden Joe Worrall'a İngiltere'den tam destek geldi. Ada basınından Colin Fray, Nottingham Forest'ın Joe Worrall'ı Beşiktaş'a kiralık olarak verme kararını değerlendirirken şu ifadeleri kullandı: "O, bu kadroda yer alan herkes gibi her zaman hatırlanacaktır. Worrall şu anda pek çok Forest oyuncusu gibi kiralık durumda, ne zaman City Ground'a dönerse kesinlikle memnuniyetle karşılanacağına eminim."

İngilizler, Worrall için "Her zaman kaptanlığı hak eden biri olacak" yorumunu yaptı.

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